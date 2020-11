RELAX Escutar músicas relaxantes antes de dormir pode ajudar na hora do sono Quem escutou os sons da Yoga antes de dormir teve os níveis de ansiedade reduzidos drasticamente

10 NOV 2020 - 08h:44 Por Redação

Escutar músicas relaxantes antes de dormir pode promover um maior bem estar durante nossas horas de sono. Entretanto, segundo novo estudo, ao escutarmos sons da Yoga antes de ir para a cama, nós potencializamos nossa saúde cardíaca e reduzimos nossos níveis de ansiedade.

Como o estudo foi feito

A pesquisa teve 149 participantes, e todos eles eram saudáveis. A idade média deles era de 26 anos. Estes indivíduos foram analisados durante três noites de sono. Durante a primeira noite, músicas que normalmente tocam em sessões de Yoga foram reproduzidas antes deles adormecerem.

Resultados

A estabilidade cardíaca dos participantes foi potencializada pelos sons da Yoga, foi reduzida pelas canções pop e manteve-se igual quando nenhuma música era tocada. Em seguida, os cientistas basearam-se numa métrica chamada "Goldberg Anxiety Scale", para mensurar os níveis de ansiedade dos participantes antes e depois das sessões experimentais.

Quem escutou os sons da Yoga antes de dormir teve os níveis de ansiedade reduzidos drasticamente. Quem escutou música pop teve a ansiedade potencializada de forma considerável.

De acordo com Naresh Sen, cardiologista indiano, escutar músicas calmas antes de dormir é uma forma de terapia acessível que não causa danos. "Os sons da yoga tiram nosso corpo do estado de alerta e nos coloca em um estado de repouso", diz em entrevista ao The Independent. (Informações da Minha Vida)