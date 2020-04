STREAMING Especulações para a 5ª temporada de La Casa de Papel Após nove meses de espera, finalmente a 4ª temporada chegou à Netflix

Após nove meses de espera, finalmente a 4ª temporada de La Casa de Papel chegou à Netflix na última sexta-feira, dia 03. Como muita gente não aguenta a ansiedade, acabou maratonando todos os episódios durante o final de semana - ou na própria sexta-feira, né?



O que acontece é que, ao contrário do que a gente esperava, a Parte 4 não trouxe muitas soluções para os problemas criados durante os episódios da 3ª temporada. Como a crítica pontua, os capítulos mais se preocuparam em trazer a humanidade dos assaltantes, ressaltando suas questões particulares, mesmo em meio ao caos.



Com muitas tramas deixadas em aberto, já especula-se muito sobre a 5ª temporada que ainda não foi anunciada pela Netflix. No entanto, o portal espanhol BLUPER já garantiu que a Netflix e Vancouver Media aprovaram as produções de quinta e sexta temporadas da trama - com oito episódios cada.



Por isso, enquanto esperamos o anúncio oficial, o que nos resta é especular sobre o que está por vir na 5ª temporada de La Casa de Papel após todos esses acontecimentos dramáticos que ocorreram nos recentes episódios liberados pela plataforma.

O que acontecerá com Gandía?



Após ser o grande vilão da 4ª temporada, Gandía (José Manuel Poga) acabou sendo o verdadeiro refém dos assaltantes na última cena e foi usado para que eles conseguissem o que queriam. O que ficou no ar é o destino do personagem, que parece ter morrido enquanto lutava com Bogotá (Hovik Keuchkerian). Talvez o personagem esteja apenas machucado e continue atrapalhando o plano dos atracadores na próxima temporada.



Nairóbi vai continuar na série?



Quem não chorou com a cena em que Nairóbi (Alba Flores) recebeu um tiro disparado por Gandía? Ao contrário do que os fãs estavam esperando, a personagem não faleceu por conta do tiro levado na janela na última temporada, mas sim por causa do maior vilão da vez. Agora, a torcida fica para que Nairóbi continue na série aparecendo nos flashbacks, assim como Berlim (Pedro Alonso), talvez em histórias durante toda a preparação para o assalto - já que ela não faz parte da criação do plano.



Lisboa dentro do Banco da Espanha



A ex-inspetora e atual aliada Raquel Murillo, agora Lisboa (Itziar Ituño), finalmente conseguiu escapar da polícia com ajuda do Plano Paris e agora está dentro do Banco da Espanha ao lado de seus companheiros. Esta é a primeira vez que ela atuará juntamente com os assaltantes e a pergunta é: o que a personagem fará? Por já ter trabalhado na polícia, a inspetora tem muito conhecimento sobre as estratégias que podem ser usadas contra os atracadores. Quem sabe ela seja o “cérebro” enquanto o Professor (Álvaro Morte) está em maus lençóis?



Qual é a função de Tati na trama?



Após ter uma participação muito especulada na 3ª temporada, Tatiana (Diana Gómez), ex-mulher de Berlim, voltou a surgir nos flashbacks, assim como Berlim (Pedro Alonso). A questão é que muita gente apostava em uma revelação de sua função durante o plano, mas isso não aconteceu. Ainda muito misteriosa, Tati pode retornar à série tanto como uma aliada quanto como uma ameaça por saber todos os detalhes do plano.

Professor x Alicia Sierra



Mesmo com todas as emoções à flor da pele, o Professor conseguiu colocar seus planos em prática e ajudar os assaltantes. Seu único problema surgiu apenas no último episódio: mesmo afastada da polícia, a inspetora Sierra (Najwa Nimri) conseguiu encontrar-lo e apontou uma arma para a sua cabeça. Será que a inspetora, mesmo após ser afastada do cargo, realmente quer a vingança contra os assaltantes ou contra os seus próprios ex-colegas? O que pode acontecer é que agora ela, assim como Raquel Murillo, se junte aos atracadores e comece a ajudá-los. Caso contrário, o líder do grupo terá que contar com a ajuda de seu fiel parceiro Marselha (Luka Peros) para se livrar de Sierra da melhor maneira possível.



Como sair ileso deste assalto?



Agora, após a morte de mais uma integrante do bando, os personagens estão ainda mais fragilizados com toda a situação e, ainda por cima, talvez sem a ajuda do Professor. Todo o plano quase não se moveu durante a 4ª temporada e, por isso, muita coisa ainda precisa acontecer - principalmente dentro do cofre, que precisa ser fundido por completo para que eles possam sair de lá. Se você está torcendo por eles, o que pode te deixar aliviado é que talvez os assaltantes estejam ainda mais com “sangue nos olhos” para sair de lá ilesos e com todo o ouro após sofrerem tantos golpes do governo. Além disso, agora eles contam com a ajuda oficial de Manila (Belen Cuesta) que deixou de ser refém, e Lisboa.

Só nos resta torcer para que mais ninguém do grupo seja atingido pelos inimigos.

