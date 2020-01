CANAL 1 Estreia de Sikêra Jr. vai mexer com a audiência no começo da Com o nome de “Alerta Nacional”, o programa tem exibição diária das 18h às 19h30

27 JAN 2020 - 14h:19 Por Flávio Ricco

Em se tratando de audiência, e mais especialmente para todo aquele chegado a se envolver com o assunto, a partir desta terça-feira, com a estreia de Sikêra Jr. na Rede TV!, são enormes as possibilidades de mudanças nos resultados do começo da noite.

Para quem não conhece, trata-se de um comunicador bastante popular em toda a TV do Norte e Nordeste, que agora irá se apresentar em rede nacional.

Aliás, o programa terá o nome “Alerta Nacional”, com exibição diária das 18h às 19h30, e levará uma emissora afiliada, no caso a de Manaus, diária e excepcionalmente a se transformar em máster ou cabeça de rede, responsável pela centralização e distribuição de todos os seus sinais. Raro isso acontecer, até pelos desafios envolvidos.

A questão do delay, por exemplo, é um dos principais a ser superado, daí os tantos testes e pilotos que devem continuar durante todo o dia de hoje.

E assim como tantos outros na sua linha de atuação, Ratinho lá atrás, Marcelo Rezende, Datena, Bacci etc., a tendência é que ele, Sikêra, também passe a dividir opiniões. Se é que já não divide.

TV Tudo

Otimista

Consultado pela coluna, Sikêra Jr. disse que “essa experiência representa um enorme divisor de águas na minha trajetória profissional. Tenho certeza que com a mesma essência e humildade que chegamos até aqui, conseguiremos agradar o público brasileiro”.

E completou: “estou ansioso e confiante para superar esse grande desafio”.

Novo par

Letícia Isnard inicia participação em “Amor de Mãe” na próxima quarta-feira. Como antecipado, ela fará Tracy, uma enfermeira que se envolve com Matias (Milhem Cortaz), depois que Miranda (Debora Lamm) termina o casamento.

Está certo

Vai sair a segunda temporada do “Tá Pago”, programa do Leandro Hassum no TNT. A estreia, em vez de agosto como aconteceu no ano passado, poderá ser antecipada.

Série da Índia

Sonia Blota, hoje a mais internacional das nossas repórteres, em nova missão, prepara agora uma série sobre a Índia do futuro. Vai ao ar no “Jornal da Band”.

Expectativa

Não nesta próxima, mas na outra quarta-feira, 5, em reunião do CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica-, o assunto Fox Sports deve voltar à mesa.

E a torcida é que volte mesmo. Há uma enorme expectativa no mercado para que, esclarecidas as dúvidas que ainda existem, o assunto ganhe seu devido encaminhamento.

Tá entregue

João Emanuel Carneiro já entregou na Globo a sinopse da sua próxima novela. Na fila das 21h, depois da Manuela Dias, em cartaz, e Lícia Manzo, que virá a seguir, será a vez dele.

É comigo

Ainda da dramaturgia da Globo, após Glória Perez deixar essas funções, Silvio de Abreu passou a coordenar também o núcleo de criação de séries. Está tudo centralizado nele.

Vale ressaltar

Enquanto a concorrência bate cabeça, a teledramaturgia da Globo experimenta um momento de organização muito importante, com fluxo constante de novas ideias.

Os autores, diretores e produção estão tendo um tempo maior para realizar os seus projetos, o que melhora a qualidade e abaixa o custo. Além disso, a audiência tem correspondido muito bem às novas novelas e séries.

Interessante isso

“Escrava Isaura”, produzida em 2004, mais uma vez em reprise – perdi a conta de quantas - tem ocupado o segundo lugar de audiência todas as tardes.

Todas as outras novelas da Record – “Caminhos do Coração” e “Rico e Lázaro”, também em reapresentação, e a inédita “Amor sem Igual” nunca chegam à vice-liderança. São inúmeras as leituras possíveis a partir disso.

Mudança de planos

Na Record já se discute seriamente a possibilidade de cancelar as gravações de “Gênesis” no Marrocos e realizar todo o trabalho em questão por aqui mesmo.

O “charme” proporcionado pela gravação internacional e a facilidade de cenários naturais e estúdios foram colocados como prioridade no início. Mas, agora, depois de botar no papel, o pensamento já é outro.

Outras questões

Essa mudança de plano, dada como certa por membros da equipe, além do custo, também se deve por causa de problemas internos e inclui roteiro.

Outro dia, um importante integrante da novela, em tom de brincadeira, chegou a dizer que “Gênesis” virou um apocalipse. Tomara que não.

Número ideal

Douglas Tavolaro, CEO da CNN Brasil, trabalha com a estimativa de 11 milhões de assinantes efetivos para a estreia do canal.

Depois de Net/Claro e Sky, as negociações com Vivo e Oi estão bem adiantadas. E com chance até se de serem anunciadas ainda no decorrer desta semana.

Atenção interessados

Os interessados em participar da segunda temporada do reality “Cultura, o Musical”, da TV Cultura, poderão se inscrever até o dia 23 de fevereiro.

Com apresentação de Jarbas Homem de Mello, um dos mais conhecidos nomes do teatro musical brasileiro, a estreia acontecerá em maio.

Na ficção

Falando em transtorno de ansiedade, problema enfrentado por Nanda, personagem de Gabriella Mustafá em “Malhação”, a jovem vai conseguir voltar a cantar, durante um evento na escola Otto Lara Resende. A cena está prevista para ir ao ar dia 3 de fevereiro.

Victor Pollak/ TV Globo Victor Pollak/ TV Globo

Bate – Rebate

Já em reuniões de produção, o canal BandSports prepara o lançamento do “Esporte e Negócios”, novo programa do Beetto Saad.

Marcado para hoje o retorno de Silvia Poppovic ao “Aqui na Band”, depois de passar por um procedimento estético.

O prédio da TV Gazeta, na avenida Paulista, está passando por reformas...

... Uma barulheira tremenda, entre furadeiras e marteladas, tem invadido programas como “Mulheres” e “Revista da Cidade”...

... Não é por nada, mas fica bem esquisito.

Olga Bongiovanni, profissional, mesmo sabendo muito antes que seu programa será retirado do ar, entendeu que deveria seguir até o fim...

... Portanto, hoje ela vai se apresentar pela última vez na Rede TV!.

Direção do SBT acena com a possibilidade de algumas mudanças na grade de programação...

... Por exemplo: se inserir na briga Globo versus Record no começo da tarde...

... Complicado é convencer o dono.

C´est fini

Comandada pelo jornalista Pedro Neville, a GloboNews estreia nesta terça-feira, às 21h30, “Desacelera”, série semanal em três episódios, que aborda as consequências que a vida corrida dos brasileiros traz para a saúde.

O programa apresentará dicas para quem quer saborear o presente e melhorar a qualidade de vida. Entre os assuntos abordados: ansiedade infantil, vício digital, falta de sono e outros transtornos de ansiedade.