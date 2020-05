PANDEMIA Famosos assinam manifesto pela proteção de indígenas Organizado por Sebastião Salgado, manifesto reúne diversas personalidades

4 MAI 2020 - 14h:40 Por Beatriz Rodas

Preocupado com a situação das comunidades indígenas diante da pandemia, o fotógrafo Sebastião Salgado organizou um manifesto com assinaturas de diversas personalidades mundiais para cobrar das autoridades brasileiras a proteção dessas populações contra o coronavírus. A notícia foi publicada pelo The Guardian neste domingo (3).

Entre as celebridades internacionais que assinaram a carta, estão Madonna, Paul McCartney, Oprah Winfrey, Brad Pitt, Sylvester Stallone, Pedro Almodóvar, Meryl Streep, Ai Weiwei, Tadao Ando e Werner Herzog. O Brasil, por sua vez, está representado pelas assinaturas de Caetano Veloso, Gisele Bündchen, Chico Buarque, Gilberto Gil, Luciano Huck e Fernando Meirelles, além de Salgado e da sua esposa, a designer Lélia.

“Há cinco séculos, esses grupos étnicos foram dizimados por doenças trazidas pelos colonizadores europeus. Hoje, com esse novo flagelo se disseminando rapidamente por todo o Brasil (…) eles poderão ser completamente eliminados, desprovidos de qualquer defesa contra o coronavírus”, diz o manifesto escrito por Salgado, que passou os últimos sete anos fotografando os povos da Amazônia.

De acordo com o documento, garimpeiros selvagens e madeireiros ilegais devem ser expulsos imediatamente das terras indígenas para impedir a importação dessa nova doença, que já matou mais de 240.000 pessoas ao redor do mundo. “Esses povos são parte da extraordinária história de nossa espécie. Seu desaparecimento seria uma grande tragédia para o Brasil e uma imensa perda para a humanidade”, finaliza.

Com informações de PapelPop.