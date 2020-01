LOVE Fernanda Liz está namorando o modelo internacional Sean Opry Ele é considerado um dos maiores modelos do mundo

15 JAN 2020 - 14h:46 Por Redação

Fernanda Liz está está de namorado novo!

O americano Sean Opry é considerado um dos maiores modelos do mundo e, além de ser destaque em campanhas como Tommy Hilfinger, Marc Jacobs, Armani, Bottega Veneta, entre outras marcas, também ficou conhecido por atuar no clipe ‘Blank Space’, de Taylor Swift e em ‘Girl Gone Wild’, de Madonna.

Fernanda e Sean viajaram para Tulum neste começo de ano para comemorar o aniversário da top model. Ela foi pedida oficialmente em namoro no paradisíaco cenário mexicano.

O casal assumiu oficialmente o namoro em dezembro, através de suas redes sociais.