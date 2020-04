STREAMING Filmagens da 3º temporada de Sex Education são adiadas Devido à pandemia da Covid-19, agora não há previsão para volta das filmagens

17 ABR 2020 - 16h:17 Por Redação

Após a 3ª temporada de Sex Education ser confirmada pela Netflix, os atores já estavam se preparando para ir ao set de gravação. O que acontece é que agora, com a pandemia do Coronavírus, as filmagens foram adiadas.



Segundo o Deadline, a terceira temporada da série inglesa iniciaria suas filmagens em maio, mas acabou sendo adiada por causa do isolamento social no Reino Unido - que foi estendido por mais três semanas na última quinta-feira, dia 16.



Embora o atraso não seja uma grande surpresa, a produção é mais uma que está sendo interrompida por causa do Covid-19. Como a data de estreia oficial não havia sido anunciada, ainda não se sabe se o atraso das filmagens afetará a estreia de Sex Education.



Vale ressaltar que a primeira temporada estreou em janeiro de 2019 e a segunda no mesmo mês em 2020. A ideia, portanto, era que a terceira parte chegasse à plataforma de streaming no início de 2021.



Estrelada por Asa Butterfield, Sex Education foi considerada a série mais popular entre brasileiros em recente pesquisa. Confira todos os filmes, séries e eventos que sofreram alterações por causa do Coronavírus.

Com informações de AdoroCinema.