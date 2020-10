FAMOSOS Fim do “Conexão Repórter” leva SBT a repetir erro do passado Segundo emissora, decisão se deu porque programa não gera lucro

2 OUT 2020 - 06h:00 Por Flávio Ricco/José Carlos Nery

O SBT vai acabar com o “Conexão Repórter” porque não fatura - essa é a justificativa, depois de 11 anos de exibição.

Mas sem surpresas. É só mais uma história que se repete. Em 2003, a produção do “SBT Repórter” foi paralisada e toda a sua equipe dispensada, sob a mesma alegação. O programa, assim como aconteceu com o Cabrini agora, repercutia, tinha audiência, patrocinadores e intervalos cheios, mas foi tirado do ar porque “a conta não fechava”.

E é por aí que entram algumas questões.

Se um programa, lá atrás, com as mesmas características, foi extinto devido ao fato de não atingir o faturamento que a emissora esperava, por que, então, resolveram criar um outro?

Afinal, guardadas várias questões, inclusive a do tempo, fim de um e a vinda do outro, são produtos absolutamente similares.

O “Conexão Repórter”, em seu período de exibição e como prova de reconhecimento, foi premiado em várias ocasiões e sempre produziu um jornalismo de qualidade, essencial como foi demonstrado neste período de pandemia. Só podemos lamentar.

TV Tudo

Conta de padaria

A mensagem que iniciativas como essa, a de acabar com o “Conexão Repórter”, passam ao mercado e aos seus próprios telespectadores, é de um SBT desinteressado.

Que em vez de priorizar uma TV de qualidade, tornou-se refém de suas desenhadas planilhas de custo.

De qualquer forma

Cabrini vai sair do SBT pela mesma porta que entrou. Sem ressentimento das partes.

Aliás, o SBT, no caso dele, deve soltar um comunicado, agradecendo os serviços prestados. O mesmo não se pensa em fazer com relação a Rachel Sheherazade.

Programação

O SporTV antecipou de amanhã, sábado, para a noite de hoje, a exibição do “Pequeno Grande Círculo”, com apresentação do Milton Leite.

O entrevistado é o jogador D´Alessandro, do Inter de Porto Alegre. No ar após o “Linha de Passes”.

Hipóteses

A Globo ainda não tem definido o que fazer com o “Zorra” no ano que vem. Há uma grande chance de virar formato de temporada.

De qualquer forma, é certo que este espaço dos sábados, após a chamada “novela 3”, com “Zorra” ou sem “Zorra”, continuará sendo ocupado por programas de humor.

Confirmado

Apesar de um certo silêncio, o SBT está confirmando a realização do Teleton entre os dias 6 e 7 de novembro.

Pouco ao vivo e muito material gravado, mas com 24 horas direto de programa. Eliana e Daniel na abertura.

Detalhe

Sobre o “Canta Comigo – Especial All Stars”, da Xuxa, as gravações estão confirmadas para a próxima segunda-feira, nos estúdios da Vera Cruz, em São Bernardo do Campo.

Ainda hoje será conhecido o grupo de jurados.



Vale destacar

“Canta Comigo – Especial All Stars” será uma das atrações da programação de fim de ano.

Todos os participantes foram vencedores de realities musicais realizados pela própria Record, Globo e SBT, entre “Canta Comigo”, “Ídolos”, “The Voice”, “Astros” e outros do gênero.

Afastado

Esses últimos dois dias foram muito difíceis na Band, principalmente para o pessoal do esporte.

Neto, como ser sabe, testou positivo para a Covid-19 e foi obrigado a se afastar. Ele está bem e agora será obrigado cumprir um período de quarentena.

No entanto...

O problema é que muitos estiveram com o Neto nos últimos dias, entre funcionários da televisão e da rádio.

E todos estão sendo obrigados a se virar por conta própria, procurar laboratórios e realizar exames. A Band bem que poderia se preparar melhor e ser mais cuidadosa para situações como essa.

Bate – Rebate

O filme "O Braço Direito", do diretor Rodrigo Reinhardt, chega às plataformas digitais no dia 8...

... No elenco, Dênis Derkian, Charles Paraventi, Genézio de Barros, Che Moais, Lourinelson Vladimir e Luiz Guilherme...

... Em "O Braço Direito", a história de Anselmo, um ex-investigador da Polícia Civil que agora atua clandestinamente no Mercado de Ações.

Gabriela Duarte ainda não tem novos planos para a televisão...

... A última novela da atriz foi “Orgulho e Paixão”, de 2018.

Entre o fim de outubro e começo de novembro, a Band grava um especial de fim de ano do “MasterChef”.

Na quarta-feira, após o SBT anunciar parada na dramaturgia, atores que fariam “Poliana Moça” já saíram à luta...

... Ninguém vai e nem pode esperar pela volta. Há a necessidade de buscar novos trabalhos.

Primeira roteirista trans negra da TV Brasileira, Luh Maza, foi indicada a Roteirista do Ano no Prêmio ABRA - Associação Brasileira de Autores Roteiristas ...

... Indicação pelo trabalho do curta-metragem musical “35” e da quarta temporada da série “Sessão de Terapia”...

... Os vencedores serão conhecidos no próximo dia 30, a partir das 20h30, nas redes sociais da ABRA.

A ESPN exibiu um jogo da “Libertadores”, LDU x Binacional, por motivos de força maior. Uma ação pontual. Só ocorreu porque foram 3 partidas no mesmo horário, sendo que os dois canais Fox Sports estavam transmitindo jogos da competição.

Para não deixar de mostrar a partida que teria direito, a Disney colocou na ESPN.

