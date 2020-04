BBB 20 Flayslane líder, Babu chora e Marcela dá susto em Thelma A Prova do Líder Fiat consagrou Flayslane como a nova rainha da casa

3 ABR 2020 - 14h:02 Por Redação

A madrugada desta sexta-feira, 3/4 foi de paz e tranquilidade entre sisters e brother. Após mais uma Prova do Líder, que teve Flayslane como vencedora, os confinados conversaram sobre a formação do próximo Paredão e foram dormir já na expectativa para a Prova do Anjo.

Nova Líder

A Prova do Líder Fiat consagrou Flayslane como a nova raínha da casa em uma disputa que envolvia sorte. Além do poder supremo, a paraibana conquistou nada menos que um Fiat Toro Ultra. Poderosa, não? ‍

Alegria para uns...

Tristeza para outros! Babu, finalista da disputa, ficou inconsolável e deitou sozinho no Quarto Vila. “De novo, meu Deus", disse enquanto chorava. Mas Thelma logo chegou e incentivou o brother: “É tudo na sua hora, viu?".

E como no BBB ninguém dorme no ponto, as especulações sobre a formação do próximo Paredão foram tema da conversa entre Flayslane e Mari. Para a baiana, sua presença na próxima berlinda é certa.

Presente da Líder

Animada e ansiosa para ver fotos da família, Flayslane correu para o Quarto da Líder e foi acompanhada por todos membros do VIP. Babu, Ivy e Mari ficaram empolgados com as fotos do filho da cantora.

De olho nos próximos passos do jogo, as sisters recalcularam a rota rapidamente e começaram a mirar seus alvos para a formação do Paredão. Thelma, por exemplo, falou sobre uma possível conquista na Prova do Anjo: "A gente vai ter que se dar o Monstro'".

Do outro lado da casa, no Quarto da Líder, Mari afirmou que não gostaria de votar em Rafa, com quem já teve alguns desentendimentos. "Isso já mexe comigo, não quero mais votar nela, só porque ela me deu oportunidade".

Fonte: Gshow/GloboPlay