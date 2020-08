CANAL 1 'Foi uma rampa de lançamento', diz Pedro Carvalho sobre 'Escrava Mãe' Ator português só tem boas lembranças de seu primeiro trabalho no Brasil

9 AGO 2020 - 07h:00 Por Flávio Ricco/José Carlos Nery

O ator português Pedro Carvalho, que há cinco anos vive na ponte-aérea Brasil-Portugal, só tem boas lembranças do seu primeiro trabalho por aqui, a novela “Escrava Mãe”, que voltará a ser exibida pela Record a partir do dia 18. “Foi uma rampa de lançamento. Um projeto em que fui muito feliz e me senti muito valorizado como ator”, declara à coluna.

Carvalho reconhece que, à época das gravações, já tinha uma carreira consolidada em seu país, com várias novelas, filmes e teatro no currículo, mas era desconhecido no Brasil. “Escrava Mãe” não só o “apresentou” como também abriu portas.



Depois dela, foram dois sucessos na Globo – “O Outro Lado do Paraíso” e “A Dona do Pedaço”, ambas escritas por Walcyr Carrasco. E ainda um filme, “O Segundo Homem”, vivendo um militar, com lançamento previsto para após a pandemia.

O ator também não poupa elogios ao autor Gustavo Reiz, ao diretor Ivan Zettel e à parceria Record-Casablanca pela oportunidade. Destaca ainda que devido ao bom ambiente em São Paulo, vários profissionais da equipe se tornaram seus amigos, entre eles o próprio autor, de quem se diz fã, e Zezé Motta.

TV Tudo

Volta ao lar

Já em se tratando de futuro, como a Globo “está completamente parada”, apenas retomando produções que foram paralisadas, Pedro Carvalho está voltando a Portugal para rever a família e amigos, e avaliar algumas propostas.

Promete novidades em breve.

Vai cantar

Outro dia por aqui foi noticiado que Rodrigo Simas viverá um músico, Alejandro, na nova temporada de “Salve-se Quem Puder”. E ele vai encarar essa, cantar mesmo em cena.

Só que para não sair do tom, a Globo pediu que ele ensaie algumas músicas e se prepare bem para a missão.

Garantia

O SBT encerrou as gravações desta temporada do “Esquadrão da Moda”, realizou algumas mudanças na equipe, mas garante que o programa voltará à grade em 2021.

A equipe atual deverá ser realocada em outras produções da casa.

Brotaram

Vários projetos do gênero “Diário de um confinado”, ou seja, feitos em casa, foram oferecidos à Globo.

E muitos vão depender da evolução da pandemia.

Parceria

A TNT fechou uma parceria inédita e vai transmitir, pela primeira vez na TV, o show principal do Coala Festival, no dia 12 de setembro, na faixa das 20h.

O evento chega à sua sétima edição, mas esse ano, devido à pandemia será totalmente virtual e feito de um local secreto em meio à natureza.

Movimentação

Os responsáveis pelo “Se Joga” continuam sem notícias sobre a volta do programa, mas também não estão inteiramente de férias.

A Globo colocou toda a equipe para fazer cursos on-line, a exemplo do que já acontece no departamento de teledramaturgia.

Estrada

O jornalista Augusto Xavier, atualmente na escala do “Rede TV News”, enquanto o “Documento Verdade” não volta à programação, é um dos profissionais mais antigos da Rede TV!. Vinte anos de casa! Ou seja, está lá desde o início.

Augusto também é músico: toca guitarra, baixo e teclado, e faz seus próprios vídeos caseiros para o YouTube, como hobby.

Vestibular

Primeira série brasileira original da Netflix, "3%" estreia dia 14 sua quarta e última temporada. A plataforma anunciou, no ano passado, que esta seria a de encerramento.

Um detalhe: Bruno Fagundes revelou recentemente em uma “live” que, para entrar no elenco, disputou o papel com cerca de 100 atores.

Mais streaming

Continuam fortes os comentários sobre uma conversa de Miguel Falabella com a Netflix.

O ex-Globo, por enquanto, não adianta nada.

Hora do Faro

Rodrigo Faro comanda neste domingo mais uma edição inédita do quadro “Embolados” no seu “Hora do Faro”.

No palco, as participações de Cesar Filho (foto) e Marcos Mion.

Bate-Rebate

Nesses tempos, falam de tudo um pouco nos bastidores da nossa televisão...

Inclusive que a autora Manuela Dias estaria em situação desconfortável, com contrato no fim...

A Globo, consultada, diz que não tem nada disso.

Como bem colocou a Warner, a indústria do entretenimento continua sendo bastante afetada por causa da pandemia...

No Brasil e no mundo, algumas marcas, tais como a Warner, decidiram lançar títulos, que seriam do cinema, diretamente em plataformas de Video on Demand...

É o caso de “Scooby! O Filme”. O movimento também ganha força por aqui.

Globo ainda não definiu quem fará as entrevistas de bastidores do próximo “The Voice Brasil”...

Até imaginaram que pudesse ser Fiorella Mattheis, porém, ela disse que os planos são outros...

Ela estará, sim, em um projeto como apresentadora neste semestre...

Só que voltado para o mundo pet.

C’est fini

O humorista Marcelo Bonfante, no dia 21, vai realizar uma “live” em apoio a Fundação Ricardo Moyses Junior, em Minas, que trata crianças com câncer. Participações de Adaildo Neres, o Adamastor Pitaco, Pedro Bismarck, entre outros.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!