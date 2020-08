CANAL 1 Fora de lá, José Mayer continua muito presente nas novelas da Globo Ator foi afastado da TV em abril de 2017 após ser acusado de assédio por figurinista Susllem Tonani

10 AGO 2020 - 07h:00 Por Flávio Ricco/José Carlos Nery

Afastado da TV desde abril de 2017, acusado de assédio pela figurinista Susllem Tonani, José Mayer e a Globo encerraram, em comum acordo, no final de 2018, uma parceria de 35 anos.

Uma decisão irreversível

E parece que dos dois lados.

Por parte da Globo, nunca mais houve a iniciativa de chamá-lo para outro trabalho – mesmo contra a vontade de alguns autores, assim como ele também, em nenhuma ocasião, demonstrou interesse em voltar.

Ao contrário, adotou a lei do silêncio. Ou dá a entender como definitiva a sua saída de cena.

Curioso é que, no instante em que há a necessidade de se socorrer de reprises, o nome de José Mayer volta a aparecer ou torna-se muito presente na Globo.

Atualmente em “Fina Estampa”, como Pereirinha, em breve, também estará com “Laços de Família”, de Manoel Carlos, no “Vale a Pena Ver de Novo”. Sempre em papéis de destaque.

Nas voltas que a vida dá, não deixa de ser uma situação interessante.

TV Tudo

Dobradinha

A exibição de “Êta Mundo Bom” no “Vale a Pena” vai até início de setembro.

Como passou a prevalecer a apresentação simultânea, na primeira semana, da novela que está se despedindo e da nova atração do horário, é por aí que teremos a chegada de “Laços de Família”.

Complicado

O SBT não vai conseguir tão cedo assimilar a saída do “Chaves”.

Independentemente de tudo o que sempre representou para a programação, não existem condições de se pensar, no momento atual, em investir em qualquer produto que pudesse substituí-lo.

Por outra

As especulações continuam as mais diferentes sobre o que poderá vir a acontecer, ainda em se tratando do “Chaves”.

Mas há quem dê como certeza a realização de uma série sobre a vida e obra de Roberto Bolaños, algo que o filho dele, Roberto Gómez Fernandez, dono da “Chespirito”, vem conduzindo.

Momento seguinte

Ainda sobre essa questão do “Chaves”, também se dá como certa a presença de uma grande provedora de conteúdo por trás. Netflix e Amazon como maiores apostas.

Mas nada será anunciado tão já. Por ser ainda recente a ideia de tirar tudo do ar, há o receio de uma reação negativa por parte do público.

Recomeço

José Victor Pires, Malu Falangolla, Gabriel Gracindo, Marcelo Batista, Rafael Sardão, Willian Mello, Françoise Forton, Day Mesquita, Miguel Coelho, Thiago Rodrigues, Sthefany Brito e Bárbara França estão entre os mais de 20 atores de “Amor Sem Igual” confirmados para gravações neste começo de semana nos estúdios do Rio.

Serão 40 capítulos restantes, para exibição em 2021.

Globo também

A Globo, com duas novelas, “Amor de Mãe” e “Salve-se Quem Puder”, uma série, “Sob Pressão”, e um programa de humor, “Zorra”, também terá um começo de semana dos mais movimentados.

É a TV voltando com tudo, ou quase, após meses de paralisação por causa da pandemia.

Segunda bateria

Deborah Secco não aparece no roteiro deste início de semana da novela “Salve-se Quem Puder”.

Como Alexia, gravará mais adiante.

Freio

Roberto Cabrini manifestou o desejo de viajar a Beirute, cuja recente tragédia matou mais de 150 pessoas e feriu milhares.

Ainda não houve sinal verde para uma edição especial do “Conexão Repórter”.

A propósito

A possibilidade do SBT ainda estar pensando no “Aqui Agora” ou algo similar é quase nenhuma.

O assunto esteve em questão enquanto houve a possibilidade de acertar com José Luiz Datena. E como o acerto com ele não avançou, o assunto já caiu no esquecimento.

Bate – Rebate

A CNN Brasil, além de juntar muitas vezes até seis pessoas numa tela, ainda tem as tarjas como outras seis ou sete informações...

... Complicado para qualquer um prestar atenção em tudo.

Bruno Gagliasso e Netflix ainda aguardam a evolução do cenário da pandemia para discutir os dois trabalhos combinados após sua saída da Globo.

Na Rede TV!, nenhuma novidade ainda sobre a nova apresentadora do “Rede TV News”...

... Pintaram no radar, Analice Nicolau, Millena Machado, Carla Vilhena e Fabiana Scaranzi.

Assim como aconteceu com “Amor de Mãe”, “Salve-se Quem Puder” vai trabalhar com um elenco bem reduzido na volta das suas gravações...

... Por outra também não irá contar com novos personagens...

... Diante disso a possibilidade de poder contar com Babu Santana também deve ser afastada.

Nesta segunda-feira, às 19h45, vai ao ar na TV Cultura o segundo episódio da série “Elas”, apresentada por Luciana Vendramini...

Que destaca a grande dama da televisão, do teatro e do cinema brasileiro Ruth de Souza.

C´est fini

Faltam apenas 4 capítulos, de um total de 150, para a equipe de “Gênesis” colocar ponto final na nova trama bíblica da Record.

A entrega à produção deverá acontecer na primeira semana de setembro.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!