QUARENTENA Gabriel Elias lança clipe e anuncia novo álbum

15 ABR 2020 - 16h:30 Por Redação

Já ouviu? Gabriel Elias estreou na última sexta-feira (10) a música “Pensamentos Soltos”, que já chegou com clipe. Em um comunicado enviado à imprensa, o cantor explicou a mensagem que ele pretende passar: “A faixa é sobre respirar fundo, ter a consciência do que está acontecendo e tentar levar da melhor maneira possível, especialmente nos tempos que vivemos”.

Assim como a canção, o clipe é leve e tranquilo. Vem conferir!

Essa é apenas uma das novidades que o artista promete entregar em 2020. Ainda este ano, Gabriel Elias vai lançar o álbum “Música Pra Curar Brasileira”, que foi produzido em casa durante a quarentena. Com um total de 12 faixas, o projeto aborda temas como amor, autoconhecimento e saúde mental.

“Este disco é extremamente leve e pontual com assuntos importantes que nem sempre são falados pelo meio pop. O álbum todo tem uma mensagem para ser compreendida. É para ser apreciado com o seu eu interior e dar voz a ele”, adiantou o artista. Para Gabriel Elias, o resultado do trabalho foi bastante satisfatório: “Estou muito feliz”.

Até o momento, não foi divulgado quando será lançada primeira parte do disco “Música Pra Curar Brasileira”.