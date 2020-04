CANAL 1 Globo ainda vai definir como será a volta das suas novelas Há uma expectativa muito grande em torno do comportamento da emissora

11 ABR 2020 - 08h:02 Por Flávio Ricco

Há uma expectativa muito grande em torno de qual será o comportamento da Globo, no momento em que tudo voltar à normalidade e as novelas “Salve-se Quem Puder” e “Amor de Mãe” tiverem as suas gravações e exibições restabelecidas. O mesmo vale para “Amor sem Igual” da Record.

Data hoje, não existe qualquer previsão de quando isso irá acontecer, mas com certeza alguns mecanismos serão indispensáveis, entre produção e dos próprios autores, para despertar a lembrança de onde cada uma delas parou.

A memória, para novela, sempre foi muito curta, assim como a questão da fidelidade bastante discutível.

E, por maior que seja a experiência, essa situação de agora é absolutamente nova na vida de todos. Nunca existiram casos de interrupção e recomeço meses depois.

Daí a certeza de que todo um trabalho será necessário, e não apenas para atender ao seu antigo público, mas porque passará a existir, por parte de todas, a possibilidade de receber novos telespectadores.

Todas as mídias

Para se aproximar ainda mais do público da Globo nos Estados Unidos nestes tempos de isolamento social, a jornalista Mila Burns, apresentadora do “Globo Notícia Américas”, passou a comandar lives semanais no perfil da Globo Internacional no Instagram.

Todas as quartas-feiras, ela conversa com especialistas e influenciadores para dar dicas de como enfrentar os efeitos da Covid-19.

Outra onda

Olga Bongiovanni, fora da TV e analisando a possibilidade de novos caminhos, também entrou na onda do “ao vivo” no Instagram.

Quase que diariamente, ela tem recebido convidados para conversas das mais interessantes.

Trabalho diferente

No último fim de semana, colocando a questão humanitária à frente de todas as questões, as emissoras de TV da Argentina apresentaram, juntas, um trabalho de esclarecimento para a população.

Os cuidados e como devem se comportar diante de problemas, comuns a tantos países. A TV chilena, produzindo uma espécie de Teleton, também realizou algo parecido em busca de auxílio para os mais necessitados.

Iniciativa

E aqui também: neste sábado, o Sistema Verdes Mares de Comunicação, de Fortaleza, também realizará uma maratona de solidariedade.

Um trabalho para auxiliar os necessitados, com a participação da TV Diário, ao vivo, sem intervalo e também da TV Verdes Mares, da FM 93, Rádio Verdes Mares AM e Rádio Recife FM.

Dobradinha

Julia Lemmertz, Esther em "Fina Estampa", vai aparecer em breve em "Novo Mundo" como Greta.

Sobre o atual momento, ela diz: “estou na quarentena, com minha família, respeitando as indicações dos profissionais de saúde do mundo inteiro, que alertam para a necessidade absoluta de isolamento, pois só assim podemos evitar a propagação rápida do vírus, e colapsar o sistema de saúde do país”.

Chegou, chegando

A propósito de “Fina Estampa”, desde os capítulos desta última semana, Suzana Pires também já aparece no papel da jornalista Marcela Coutinho.

Foi um dos seus melhores trabalhos em novela.

Animação

O Gloob estreia dia 13, às 18h15, a animação “Power Players’’, considerada uma grande aposta do canal.

Por trás do desenvolvimento da série está o grupo Man of Action, criadores dos personagens de “Operação Big Hero”, e responsáveis, ainda, pela criação, roteiro e produção executiva da franquia “Ben 10”.

O desenho

“Power Players” conta a história de Axel, um garoto que é capaz de se transformar em um brinquedo com vida e combater ameaças. Durante as aventuras, os personagens aprendem lições sobre autoestima, amizade e resolução de conflitos.

De acordo com o Gloob, trata-se de uma produção de altíssima qualidade, com ótimos personagens e refinações estéticas que geralmente só são vistas em longas-metragens de animação.

Não pode parar

O coronavírus, além do efeito devastador nas TVs, interrompeu também gravações de programas realizados por produtoras independentes.

Mas, de acordo com a empresária Elisabetta Zenatti, líder da Floresta, também é preciso saber usar estes momentos a favor.

No ataque

“Estamos com todos os programas suspensos na gravação, mas o desenvolvimento continua a todo vapor. Aliás, estamos em uma fase muito criativa neste momento, desenvolvendo muita coisa nova e apresentando para os canais [de TV] e OTT[conteúdo para internet]”, informa Elisabetta.

A Floresta é responsável por programas como “Lady Night” e “De Férias com o Ex”, além de parcerias na dramaturgia da Globo.

Internet

Neste sábado, às 16h, entra no ar pelo YouTube a “Dibrou”, uma plataforma de futebol que terá narrações, programas e também espaço voltado aos negócios da bola. Como narrador titular foi contratado Renato Rainha, ex- BandNews FM.

Dupla de ataque

Na estreia, Rainha estará ao lado do comentarista convidado Fábio Piperno na transmissão retrô de jogos do Brasil na Copa de 70. Os dois trabalharam juntos na Bradesco Esportes FM, emissora que esteve no ar de 2012 a 2017. Quando o futebol voltar a ser disputado, a Dibrou acompanhará os principais campeonatos com equipe completa em transmissões pelo YouTube.

Bate – Rebate

· Dentro da Globo há a certeza que, pós-coronavírus, o seu jornalismo sairá ainda mais fortalecido...

· ... E com possibilidades de vir a ocupar novos e maiores espaços na grade de programação.

· Então anota: “As Aventuras de Poliana” tem exibição garantida até julho no SBT...

· ... Existe material suficiente para isso...

· ... Ainda não há nenhuma previsão sobre a gravação da nova temporada...

· ... A possibilidade maior é que só tenha início no começo do ano que vem...

· ... E a princípio, uma novela tampão, ainda não escolhida, será colocada no ar entre o encerramento da primeira e o início da segunda temporada...

· ... Este é o desenho, que só irá se alterar se vida voltar muito rapidamente ao normal...

· ... Como prazo limite, o final deste mês.

C´est fini

Ainda não há segurança em se afirmar muita coisa sobre a programação da Globo, como será o desenho dela, depois que a vida de todos voltar ao normal.

Entre essas incertezas, a definição de uma nova data para a exibição do “Simples Assim”, da Angélica, que também foi obrigada a paralisar os seus trabalhos.

