CANAL 1 Globo analisa parar transmissão de 'É De Casa' Globo tirou do ar o ‘Encontro’, ‘Mais Você’, ‘Se Joga’... E suspendeu gravações

8 ABR 2020 - 08h:00 Por Flávio Ricco

O avanço da Covid-19 continua preocupando todos os segmentos e, desde que recebeu da OMS (Organização Mundial da Saúde) o status de pandemia, medidas são tomadas diariamente para combater a disseminação.

Nas TVs não seria diferente. A Globo, do lado dela, tirou do ar o ‘Encontro’, ‘Mais Você’, ‘Se Joga’..., suspendeu a gravação de novelas e colocou muita gente trabalhando em casa.

Porém, manteve títulos como “BBB20” - adotou medidas e reduziu equipe, e o “É de Casa”. O “Big Brother” sai de cena no dia 23, mas o programa dos sábados, ao vivo, atualmente com 5 horas de duração e movimentando Patricia Poeta, Zeca Camargo e Ana Furtado no estúdio, continua.

Apesar de também estar com metade do seu pessoal e apostando em videochamadas, há os que também defendam a sua suspensão.

Segundo apurado, isso já está em análise e deve sair uma decisão nesses próximos dias.

TV Tudo

Lado da Globo

Consultada sobre a possibilidade do “É de Casa” também parar, a assessoria da Globo enviou a seguinte resposta:

”estamos acompanhando dia a dia a evolução do cenário da pandemia da Covid-19. Não temos novidades em relação à programação. Mas como você sabe, estamos informando todas as novidades para a imprensa sempre e com total transparência”.

Está confirmado

Em meio a tantas incertezas, a exibição da segunda temporada do “Mestre do Sabor”, na Globo, começa no dia 30, quinta-feira, uma semana depois do “BBB” sair do ar.

Sem problemas quanto a ele. Está com todos os programas gravados.

Canalhas

João Carlos Albuquerque e Rodrigo Viana, jornalistas com estrada no campo esportivo, se juntaram e também criaram um canal no YouTube.

Possui de tudo um pouco, esporte, música e conversa da melhor qualidade. Já tem um barulho bem interessante em cima.

Vai indo

Mesmo com restrições e observando cuidados, o SporTV tem exibido normalmente o “Bem, Amigos!” nas noites de segunda-feira.

Apresentação de Cleber Machado, com quatro participantes, guardando distância regulamentar. No telão, os convidados. Galvão Bueno entre eles.

Data fixada

‘Uma Vida, Um Sonho’, reality de futebol que terá apresentação de Glenda Kozlowski e exibição no SBT, conforme nota desta terça-feira, teve a sua estreia, antes marcada para maio, transferida para o segundo semestre.

Mas já tem data: será no dia 4 de outubro, um domingo, faixa da manhã.

Deu tempo

Antes de parar tudo, o diretor José Eduardo Belmonte conseguiu finalizar as filmagens de “As Verdades”, sobre a história de um crime em um pequeno município do litoral da Bahia. É o primeiro caso de Josué, o delegado recém-chegado na cidade.

Trabalho da Gullane Entretenimento em parceria com a Globo Filmes, reúne no elenco Lázaro Ramos, Drica Moraes, Bianca Bin, Thomas Aquino, entre outros. Não tem previsão de lançamento ainda.

Está à solta

Bianca Saraiva, apresentadora da TV Cidade, de Fortaleza, e também do “Fala Brasil”, na Record, aos sábados, também testou positivo para o coronavírus.

Foram 22 dias de recuperação, até o retorno nesta última segunda-feira.

Chegando ao fim

A Casablanca concluiu o trabalho de edição da novela ‘Gênesis’. Não tem mais o que fazer.

Dispensou a todos, com a possibilidade de recontratá-los, depois da crise do coronavírus e a retomada das gravações. O mesmo procedimento será adotado para “Amor sem Igual”.

Mundo geek

No último domingo, a Band agitou suas redes sociais com uma ação de interação com os telespectadores das séries japonesas.

A ideia era que o público tirasse uma foto assistindo “Jaspion”, “Jiraiya” ou “Changeman” e marcasse o perfil da emissora.

Reação

Teve gente exibindo caneca personalizada, capacete do Jaspion...

Os autores das imagens repostadas receberão uma camiseta exclusiva desses heróis. A ação volta a acontecer no próximo domingo no Instagram da BandTV.

Nova série

O diretor Pedro Vasconcelos é o responsável pela adaptação para TV do livro “Casais inteligentes enriquecem juntos”, do consultor financeiro Gustavo Cerbasi. A série homônima está prevista para estrear no GNT no segundo semestre e vai contar com 10 episódios de 25 minutos cada.

No elenco Kéfera Buchmann, Léo Jaime, Evandro Mesquita, Patricya Travassos, Flavia Garrafa, Jonathan Azevedo, Louise Cardoso, entre outros.

Bate – Rebate

A Globo tem reeditado alguns capítulos de “Fina Estampa”...

... A novela, certamente, não chegará aos 185 capítulos...

... E não chegará a sete meses no ar, como foi a sua primeira exibição...

... Ainda assim, mesmo com reedição e alguns cortes, é um trabalho que em nada compromete a sua continuidade.

Aliás, “Novo Mundo” e “Totalmente Demais” também observam os mesmos critérios.

A Record exibe nesta quarta-feira, às 22h30, o quinto episódio do reality “The Four”, apresentado por Xuxa...

... Lembrando que a final desta temporada ainda não foi gravada...

... Dependendo de quanto tempo os estúdios ainda ficarão fechados, existe até o risco de a final ficar para uma outra oportunidade.

Com direção do jornalista Alberto Pereira Jr., está no ar pela Rede TV! o ‘Trace Brasil - Sua Voz’, diariamente na programação e nas redes sociais da emissora e da Trace Brasil...

...Em formato de pílulas de um minuto, o interprograma traz mensagens de personalidades, representantes da sociedade civil e de organizações sociais, sempre sobre um tema específico...

... A pandemia do novo coronavírus é o assunto da primeira leva.

C´est fini

A CNN Brasil tem priorizado a cobertura do novo coronavírus na sua programação e isso inclui o fim de semana.

Em função disso, o ‘Séries Originais’, comandado por Evaristo Costa, permanece fora da grade dos domingos, aguardando um espaço para lançamento. Segundo a CNN, Evaristo entendeu perfeitamente a prioridade do canal nesse momento.

