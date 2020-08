OMBUDSMAN Globo cria personagem para falar mal do 'Zorra' em nova temporada Programa voltará com novos episódios a partir do dia 15 e reexibe episódios de 2019 até lá

2 AGO 2020 - 06h:00 Por Flávio Ricco

“Zorra”, humorístico das noites de sábado da Globo, voltará com episódios inéditos a partir do dia 15. Até lá, como um “esquenta”, serão exibidos os “melhores momentos” de 2019.

Marisa Orth, Diogo Vilela, Karina Ramil, Victor Lamoglia e Robson Nunes estão entre as novidades da temporada 2020, com promessas de outras, incluindo roteiro e personagens.

Talvez a mais inusitada delas seja a chegada de um ombudsman, personagem que só vai falar mal do programa. Zoação. Falta apenas a definição do ator que fará este trabalho.

Além do que já foi preparado, antes e durante a pandemia, as gravações seguem remotamente, conduzidas pelo diretor Mauro Farias e equipe.

TV Tudo

Em cima disso

Ainda no “Zorra”, a partir deste mês, terão início as gravações em externa, na cidade cenográfica, movimentando no máximo seis atores por cena.

Em estúdio, não há previsão ainda.

Homenagem

A atriz Lilian Lemmertz (1937-1986) será homenageada no “Persona”, programa do Atílio Bari nas noites de domingo da TV Cultura. Está nos planos, mas não é para tão logo.

Dia 9, vai recomeçar a exibição de inéditos, com Gerald Thomas abrindo os trabalhos.

Filme queimado

Anitta, dizem, poderia até ser a substituta de Ivete Sangalo no “The Voice Brasil”, uma vez que já possui experiência no assunto – trabalhou inclusive na edição mexicana deste reality musical.

Só que as últimas polêmicas da “Poderosa”, os áudios vazados, mexendo com Ivete e Cláudia Leitte, teriam queimado o seu filme. Sem clima.

Lista da Glória

Glória Perez ainda não divulgou o elenco da sua próxima novela das nove.

Mas já tem gente na Globo apostando que Rodrigo Lombardi e Isis Valverde estarão na trama. Procurada, a autora não se manifestou.

Saúde

Desde o início do isolamento social, a Globo constatou um maior interesse do público na faixa do “Bem Estar”, apresentado por Michelle Loreto no “Encontro” e no “É de Casa”. Muita gente em busca de informações sobre serviços hospitalares, saúde, boa forma, doenças... O crescimento de usuários únicos no site do quadro, então, disparou.

Todo o time

Para as gravações de “Amor Sem Igual”, que serão retomadas a partir do dia 10, já ficou decidido que os atores veteranos também vão participar dos trabalhos, normalmente. A Record elaborou um protocolo de segurança contra a Covid-19 dos mais rigorosos.

Empacou

Pelo menos até o momento, como revela um ator do elenco, não existe qualquer movimentação envolvendo a série da Fox sobre a vida de Silvio Santos. Tudo parado. Mas, quando for reativada, terá José Rubens Chachá como o dono do SBT. Ele interpretará o protagonista dos 50 aos 80 anos.

Lamentos

Atores de “Amor de Mãe” não escondem a decepção da autora Manuela Dias com a reta final da novela – totalmente modificada por causa do coronavírus. Aliás, o próprio elenco, numa das últimas reuniões, também lamentou. Alguns nem pediram a palavra durante a videoconferência. Falar o quê?

Enquanto isso...

O ator Carlo Briani já está em processo de aquecimento para filmar na Itália. E com a mesma equipe de “Estômago”, longa de 2007, que além do Briani, também teve Babu Santana, Fabíula Nascimento e João Miguel no elenco.

Organizada

Giovanna Antonelli já está com todo o seu estafe de preparação devidamente organizado para as gravações de “A Morte Pode Esperar”, título provisório da próxima novela das sete. Curioso é que nem se sabe ainda quando as gravações terão início. Só o texto é que está adiantado.

Bate-Rebate

No SBT, várias produções de programas já estão ativas.

Na Globoplay, outras obras já estão confirmadas para chegarem ao catálogo nas próximas semanas...

Entre elas, “Torre de Babel”, “Fera Radical”, “A Indomada”, “Laços de Família” e “Meu Bem, Meu Mal”.

Ninguém aguenta mais tanta reprise de jogos de vôlei nos canais SporTV...

Que, diga-se, possui uma das melhores equipes de transmissão desse esporte.

No SBT, existe um grande desejo em voltar com as gravações de novelas...

O diretor Ricardo Mantoanelli não para de fazer planos...

Porém, só haverá o sinal verde quando o ambiente (estúdios) não apresentar riscos para os envolvidos.

Eliana comanda mais um episódio inédito do quadro “Minha Mulher Que Manda”, hoje no SBT.

C’est fini

Deu uma esfriada na “questão Rachel Sheherazade” no SBT, ou mais precisamente sobre o seu sai não sai da emissora. Na verdade, como ela foi contratada pelo dono da emissora, dificilmente um outro alguém teria coragem de mexer com esse assunto. Porém, resta saber se a Rachel tem interesse em continuar, após o encerramento do atual contrato.

