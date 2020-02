CANAL 1 Globo garante que ainda tem nos filmes um grande negócio Emissora garante que o investimento em filmes continua como uma das prioridades

6 FEV 2020 - 07h:26 Por Flávio Ricco

A TV Globo, através da sua Comunicação e diferentemente do que pensa a coluna, assegura que o investimento em filmes continua como uma das prioridades da programação. E com a audiência crescendo ao longo dos anos.

Também informa que, há mais de uma década, mantém as mesmas oito sessões de cinema, exibindo cerca de 900 filmes por temporada, por meio de contratos com todos os estúdios americanos, bem como os maiores do mercado independente.

Em 2019, segundo a nota, foram levadas ao ar 114 produções brasileiras e que, ainda no ano passado, 198 milhões de pessoas assistiram a um dos seus filmes, enquanto 98 milhões pelo menos um por semana.

Tudo muito bom, tudo muito bem, mas aqui, quando se fala em filmes na televisão, a referência não é feita só ou diretamente à TV Globo. Mas também ao SBT, Record, Rede TV!, Band etc., que há tempos se desinteressaram em manter contratos milionários com as grandes distribuidoras. E isto, claro, sem deixar de considerar que a TV paga, hoje tem a maioria dos seus canais em situação das mais delicadas.

TV Tudo

Por acaso

Na noite de terça, a Record, uma das redes mais poderosas, às 22h30, na sessão chamada “Cine Record Especial” exibiu “Velozes e Furiosos”. Existe outro mais gasto e esmerilhado? Ficou atrás de Globo e SBT, com o Ratinho em reprise.

Vale destacar

O SBT, por exemplo, às terças-feiras alcança resultados muito bons com o “Cine Espetacular”. Mas há o cuidado de respeitar uma janela mínima de seis meses entre uma exibição e outra. O que nem sempre acontece em outras emissoras.

Poderosa

A Band - talvez no mundo, mas no Brasil com certeza - é a que reúne o maior número de emissoras de TV por metro quadrado. Da sua sede, no Morumbi, em São Paulo, partem os sinais da Band rede, TV Bandeirantes SP, Terra Viva, BandNews, BandSports e Sex Privé. O SBT, que é o SBT, só tem uma. Tudo isso, fora as rádios, que também não são poucas.

Postura

Julia Duailibi é sempre o exemplo perfeito de alguém com elegância e postura correta, à frente das câmeras. Dá gosto de ver. Cuidados que nem mesmo na própria GloboNews são obedecidos o tempo todo e por outras apresentadoras.

Vale a pena

Se ter canal no YouTube já era, o podcast também passou a ser uma alternativa para a realização de trabalhos dos mais interessantes. Por exemplo: a entrevista de Ivan Moré com Mauro Naves, à disposição. Vale ouvir.

Aniversário

No dia de ontem, quarta, o canal Fox Sports completou oito anos de existência. Está no ar desde 5 de fevereiro de 2012. E ainda com o seu futuro indefinido. Nada se pode assegurar sobre ele. Conviver com essa insegurança, para os seus funcionários, deve ser desesperadora.

Também ontem

Estava marcada para esta quarta-feira, reunião do Cade, onde o assunto Fox Sports seria novamente colocado em pauta. Não foi. Será que surgiu alguma novidade? É o que se espera.

Bem recebido

O reality show “Extreme Make Over Brasil – Casa dos Sonhos” ainda nem estreou no GNT e já é considerado um sucesso comercial. Em fase adiantada de gravações, o programa fechou a venda de três cotas, para Coral, Panasonic e Vivo. O primeiro episódio vai ao ar em 10 de março.

Nova temporada

Patricia Abravanel grava, a partir de março, a nova temporada do “Topa ou Não Topa”, o formato das maletas, sucesso da Endemol Shine. O programa tem ocupado o segundo lugar nas noites de sábado.

Streaming

Rita Guedes integra o elenco da série “Arcanjo Renegado”, que chega à Globoplay dia 7 – mas, como “aperitivo”, terá o seu início destacado em “Tela Quente”, segunda-feira.

Vive Manuela Berengher, uma ambiciosa deputada, casada, que mantém relacionamento extraconjugal com Gabriel (Leonardo Brício), comandante-geral da PM.

Bate – Rebate

Robson Santos, ex-Band, será o diretor do programa “CNN 360º”, do Reinaldo Gottino na CNN Brasil...

... Aliás, a CNN Brasil trabalha na contratação de outros profissionais.

Ontem, no UOL, foi colocada uma foto do Roberto Carlos ao lado de um Chrysler Imperial 1965...

... Carro, principalmente os modelos mais antigos, sempre foi uma das suas manias...

... Por exemplo, quando está em São Paulo, ele só circula com um Ford Escort 1986, preto...

... Que ele tem desde zero quilômetro.

Novo contrato da Rede TV! com a DAZN para a Sul-Americana começa a valer a partir da próxima terça-feira, 11...

... Deportivo Cali e River Plate jogam na Colômbia...

... Transmissão da partida de volta no dia 25.

C´est fini

Globo observou uma boa resposta do público infantil na audiência de “Salve-se quem Puder”. E isso certamente terá reflexos no espaço de alguns personagens, como Kyra, vivida por Vitória Strada, um tanto atrapalhada, e das crianças Alice Palmar e Ygor Marçal – Queen e Mosquito, respectivamente.