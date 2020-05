CANAL 1 GloboNews e CNN Brasil exageram em divulgar seus feitos A chegada de um acabou estimulando o desempenho da outra

11 MAI 2020 - 07h:36 Por Flávio Ricco

Dia desses, por aqui foi destacado o bom trabalho que GloboNews e CNN Brasil estão apresentando, atendendo inteiramente o interesse do público.

A chegada de uma acabou estimulando o desempenho da outra, que já era muito bom e se tornou ainda melhor. A competição, respeitados os limites éticos, é sempre saudável.

Assim como a audiência acaba sendo a consequência de todo um planejamento e do seu bom cumprimento, fundamental para a sustentação de qualquer projeto no rádio e na televisão.

Neste espaço os índices sempre foram e continuarão a ser destacados. De novelas, séries, jornalísticos...

Só que isso também não pode beirar uma “paranoia”, como tem acontecido com esses dois canais de notícias. A contínua divulgação de seus feitos tem extrapolado todos os limites do aceitável, passando até a impressão de um certo desespero. Quase uma neura.

Não há nenhuma necessidade de tamanho exagero.

TV Tudo

Caminho certo

A CNN Brasil, com tão pouco tempo no ar, já mostrou a que veio.

Superados alguns problemas, naturais a qualquer começo, o trabalho que hoje vem sendo apresentado é digno do melhor reconhecimento.

E um destaque

Este bom desempenho da CNN Brasil, além de uma série de outros fatores, também se deve ao seu escritório em Brasília.

Nota-se que há um empenho muito grande em colocar no ar as mais diferentes personalidades.

Tapando o sol

Em São Paulo e algumas cidades como Campinas, em um movimento combinado, vários médicos e clínicas de saúde deixaram de sintonizar a TV Globo e a GloboNews nas salas de espera.

A que ponto chegamos.

Só um toque

Tanto uma quanto a outra, GloboNews e CNN Brasil, estão poluindo demais a tela. São muitas as informações colocadas ao mesmo tempo.

Não há necessidade desse exagero. Por exemplo: quem consegue, ao mesmo tempo, prestar atenção no que um apresentador está falando e ler o gerador de caracteres correndo embaixo? Fora o resto.

Na bronca

Silvio Santos nunca gostou disso, mas está ainda mais irritado com a mania de certas pessoas em usar o nome dele todo o momento e sem qualquer autorização.

Fora do SBT e dentro dele.

Muito presente

Impedido de voltar a gravar seus programas, confinado e guardando cuidados, Silvio Santos voltou a estar muito presente no dia a dia do SBT.

Como consequência, as mudanças que já aconteceram e outras que serão anunciadas nesses próximos dias.

Até onde?

A Rede TV! continua fazendo televisão nas horas vagas, mas o lance da vez são os sorteios distribuídos em toda a grade.

Curioso é que, as entradas desses sorteios se dão durante o tempo de arte dos programas, com a derrubada de audiência em todos. Não seria bom também informar a auditoria responsável por esses trabalhos?

Tudo junto

Todo o comercial do Grupo Bandeirantes já foi unificado. O comando agora é único para as emissoras de rádio e televisão.

Inclusive ocupando o mesmo espaço nas instalações do Morumbi.

Bancada

Além da Camila Busnello, no último sábado, a Record já anuncia outra estreia para o próximo “Jornal da Record ”.

Desta vez será Giovanna Risardo. Guilherme Portanova, que tem gravado pilotos, também poderá ser aproveitado em breve.

E tem mais

Após longo afastamento e agora estar cumprindo período de férias, Carla Cecato também já tem seu retorno fixado.

A partir do próximo sábado, ela passa a assumir o “Fala Brasil”.

Bola pingando

Encerrada, ou pelo menos empurrada até 2022 a questão do Fox Sports, os bastidores da televisão esportiva poderão ser agitados muito em breve.

Já existe um trabalho, em estágio bem avançado, para o surgimento de um novo canal. Várias possibilidades estão sendo analisadas.

Isso é certo

Em se tratando de “Salve-se Quem Puder”, novela das 19 da Globo, no retorno das suas gravações, já existe uma situação bem estabelecida.

A participação das personagens de Flávia Alessandra e Juliana Paiva será bem intensificada.

Bate – Rebate

· O “Jogo Aberto”, da Renata Fan, na Band, apresenta hoje os seus novos cenários.

· As possibilidades são muito boas, mas ainda não tem nada determinado para Rafael Portugal sobre novo trabalho na Globo.

· No Twitter, Antero Greco consultou o público presente se seria uma boa ideia, ele e o Paulo Soares, também embarcarem na onda das lives...

· ... Sugestão aprovada na hora. Agora só falta alguém achar onde o Amigão está escondido.

· Assim como outros tantos, o projeto do Dony De Nuccio no SBT também foi transferido ...

· ... E ainda não há qualquer previsão de quando será realizado.

· Record também pegou gosto pela coisa... Outras tantas lives musicais já estão sendo programadas para as próximas semanas.

· Confirmando: na Cultura, o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, será o entrevistado do “Roda Viva” nesta segunda, faixa das 22 h.

· Com as mudanças que a Band realizou em seus interiores, as instalações do BandSports foram ampliadas.

· Dia desses, aqui foi falado que a Globo, sobre projetos na área de humor, ainda não bateu o martelo em nada...

· ... Mas isso não significa que não existam conversas. Entre as principais, uma diz respeito a um novo programa com Marcelo Adnet.

Com o confinamento estendido em São Paulo e Rio, pelo menos até o final deste ano, na Globo existe a decisão que a possibilidade de alguma coisa voltar a ser gravada em junho já não existe.

Por aí se entenda, dramaturgia e a maioria dos produtos do entretenimento.

