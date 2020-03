CANAL 1 Grupo Globo amplia e diversifica produção de séries Um caminho sem volta, pela necessária conquista do mercado internacional.

2 MAR 2020 - 07h:15 Por Flávio Ricco

Já foi destacada neste espaço a atenção que a Teledramaturgia do Grupo Globo, dirigida por Silvio de Abreu, também passou a dar para o segmento de séries. É um caminho sem volta, não apenas para suprir as necessidades daqui, mas também pela necessária conquista do mercado internacional.

Na última terça-feira, vale destacar, aconteceu uma exibição especial do primeiro episódio da série sobrenatural “Desalma”, com Cássia Kis, Cláudia Abreu e Maria Ribeiro, no 70º Festival de Berlim. Escrita por Ana Paula Maia, a produção foi muito elogiada pelos presentes, incluindo jornalistas especializados.

A trama discute até onde alguém pode ir para realizar o sonho de viver para sempre! “Desalma”, uma produção exclusiva da Globoplay, já está inteiramente gravada e tem estreia confirmada para este primeiro semestre. Os trabalhos aconteceram ao longo de nove meses no Sul do país e no Rio de Janeiro.

TV Tudo

Outro caso

“Onde Está Meu Coração”, que tem Letícia Colin como protagonista, foi outro trabalho bastante elogiado neste mesmo festival da Alemanha. Como Amanda, ela é uma médica, dependente química. Lançamento também este ano.

E para 2021

Desde já, “O Anjo de Hamburgo”, agora em gravações no Rio, também já é apontada como uma das principais apostas. Produzida em parceria com a Sony, tem Sophie Charlotte e Rodrigo Lombardi nos principais papéis, direção de Jayme Monjardim e toda falada em inglês. Como se observa, as séries estão conquistando uma importância cada vez maior no planejamento da Globo e nos mais diferentes gêneros.

Ponto sem nó

Em uma nota da Itatiaia.com, atualizada na última sexta-feira, pode estar a explicação da Globo ter endurecido tanto o jogo com a Band, em relação aos direitos da Série B. Segundo informação obtida pelo repórter Wellington Campos, existe o desejo de que todos os jogos do Cruzeiro sejam transmitidos aos domingos. Por ela, Globo, claro.

Virou novela

Ainda no campo da bola, nada ainda sobre o campeonato francês na Band. Quando tudo parecia acertado e definido para o início das suas transmissões, veio uma ordem de cima para que toda negociação com a DAZN fosse revisada.

Pés juntos

Os falados e propalados problemas nos interiores de “Gênesis” são desmentidos pela Record. Como informação oficial, os trabalhos da novela seguem na ordem do planejado e o embarque para o Marrocos, equipe e elenco, será no decorrer desta semana.

Interesse

Dia desses, esta santa coluna perguntou aos seus amáveis leitores, “o que vale a pena ver de novo depois de ‘Avenida Brasil?’”. Barulhão daqueles. O que também comprova a valorização deste horário de reprises da Globo.

Pode cravar

Evidente que ainda não há uma manifestação oficial da TV Globo sobre o assunto, mas entre os tantos palpites apresentados – “A Favorita”, “Tieta”, “Mulheres Apaixonadas”, “A Viagem” e companhia bela, acertou quem apostou em “Êta Mundo Bom!”. Será ela, novela do Walcyr Carrasco, que até já tem chamadas prontas, a substituta de “Avenida Brasil”.

Não para

O Jornalismo da Band não tem mesmo sossego. Depois de perder dezenas de profissionais para a CNN Brasil, os ataques agora partem da Record. Três editoras pediram demissão semana passada e foram para a concorrente.

Resgate

Walcyr Carrasco pretende contar com vários nomes que participaram da primeira, no elenco de “Verdades Secretas 2”, que estreia em 2021 na Globoplay. Mas, assim como na outra, também se cogita a possibilidade de alguns lançamentos.

Nego

O cantor Nego do Borel vai aparecer como ele mesmo nos próximos capítulos da novela “Salve-se Quem Puder”. Será um dos muitos convidados de um evento que a promoter Carol Sampaio, também em participação especial, vai armar para "salvar" a inauguração do restaurante de Micaela (Sabrina Petraglia).

Ela também

Manuela Duarte, atriz e mulher do autor Gustavo Reiz, viverá uma produtora de novela em “Salve-se Quem Puder”. Começa com uma sequência de cenas com Petra, personagem de Bruna Guerin.

Revelação

Em cena de “Amor de Mãe” desta segunda-feira, Thelma (Adriana Esteves) conta para o filho, Danilo(Chay Suede), que ele é adotado. Ela diz que seu filho nasceu morto e que o adotou ainda recém-nascido. Danilo diz que ser adotado não muda nada para ele, mas afirma que ela precisa parar de mentir.

Bate – Rebate

A TV Aparecida, diferenciando-se de todas as outras, mantém cinco atrações musicais na sua grade...

... Mas todos sertanejos. Gênero único.

Já há algum tempo no posto, a partir desta segunda-feira, Mariana Godoy assume oficialmente como apresentadora titular do “Rede TV News”...

... E Amanda Klein, conforme memorando distribuído pelo superintendente de jornalismo Franz Vacek, passa a ter uma coluna de política no mesmo jornal.

Falei em “Gênesis”, mas não disse: internamente está sendo considerada a maior produção da Record de todos os tempos...

... Assim como há o entendimento de uma perseguição a Cristiane Cardoso, por ela ser filha de Edir Macedo...

... E o estranhamento que isto não aconteça com os herdeiros de outras TVs.

Os capítulos de “Um Lugar ao Sol”, a próxima novela das nove, estão sendo acompanhados muito de perto pela direção da Globo...

...Que já destaca a qualidade dos seus diálogos...

... A trama vai marcar a estreia de Lícia Manzo como titular no horário.

C´est fini

Vai se chamar “Fofoca Aí”, o programa de fofocas comandado por Fefito, Tia (Guilherme Uzeda), Gabriel Perline e Tutu na TV Gazeta. A atração entrará no ar no próximo dia 9. Cenários e pacote gráfico em fase de finalização.