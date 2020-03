CANAL 1 Hábito faz toda diferença na alta audiência da Gl

27 MAR 2020 - 08h:00 Por

O que se observa, na troca de “Amor de Mãe” por “Fina Estampa”, é que o telespectador se acostumou assistir a TV Globo naquele horário.

Independentemente de ser uma reprise, cuja escolha ainda é debatida entre os prós e contrários, os índices de audiência no horário não sofreram alteração quase nenhuma. São praticamente os mesmos.

Aí é que entra, o que sempre se fala e se repete ou que se tem como norma: televisão é hábito.

O público está cansado de saber que todos os dias, naquele mesmo horário, ele vai encontrar uma novela, seja qual for a história que esteja sendo contada.



A Globo, em termos de fidelidade de grade, é única. Existem pontos estratégicos na sua programação que não se alteram praticamente desde o dia em que foi inaugurada.

Daí as críticas às concorrentes que, sem ter certeza ou confiar naquilo que fazem, o tempo todo ficam promovendo mudanças. Os resultados mostram quem age corretamente.



TV Tudo



Mundo mudou



Os últimos relatórios de audiência indicam que o número de ligados aumentou consideravelmente nos últimos dias.

Esperado. Nem poderia ser diferente, com quase todo mundo trancado em casa.



Olha só



Em 9 de março, uma segunda-feira, quando as grades de programação eram as mesmas, o número de ligados nas 24h era de 39,3%.

No dia 23, última segunda, saltou para 48,1%.



Outro detalhe



Em termos gerais, até agora, SBT e Record estão mantendo os mesmos números de fevereiro.

Globo, com 1,3, e Band, 0,1, observaram crescimentos na média/dia. É a força da TV aberta.



Importante considerar



O que se observa, examinando esses resultados mais profundamente, é que muitas pessoas voltaram a ver televisão.

Embora os acessos aos serviços de streaming também tenham observado crescimentos, o da televisão aberta está sendo muito maior.



Muito se deve



Verdade é que, com uma pandemia mexendo com a vida de todos, também passou a ser muito maior o interesse das pessoas em buscar os telejornais e os canais de notícia.

Um consumo cada dia maior, conforme atestam esses resultados de audiência.



Melhores momentos



O “Altas Horas” de Serginho Groisman, sábado, terá Claudia Leitte, Ivete Sangalo e Daniela Mercury. As cantoras participam de edição especial em homenagem ao Axé, ao lado de Bell Marques, Margareth Menezes, Beto Jamaica, Compadre Washington, Ricardo Chaves, Durval Lelys e Mari Antunes.

O programa vem destacando seus grandes momentos.

(Créditos Zé Paulo Cardeal / TV Globo)



Crescimento



O canal Humor Multishow, no YouTube atingiu a marca de 5 milhões de inscritos na quarta-feira, dia 18 de março. Esse crescimento reflete o modelo integrado e multiplataforma do Multishow.

Na internet, além de disponibilizar conteúdos inéditos relacionados à programação da TV, também exibe projetos exclusivos.



Destaques



Entre os conteúdos inéditos do Humor Multishow, “Tô De Graça” é o que alcançou maior audiência. Já entre os projetos originais, “Verão Multishow”, com Lexa, e o programa “#TBT de Família”, sobre o BBB20, ambos deste ano, são os grandes destaques.

Em agosto deste ano, irá ao ar o projeto original “De Graça na Rua”, com Rodrigo Sant’Anna.



Grandes jogos



A recém-criada “Faixa Especial”, do SporTV, nesta sexta-feira, às 19h, exibirá a final da Copa do Mundo de 94 entre Brasil x Itália.

O programa vai resgatar matérias exibidas na época, depoimentos dos principais personagens e terá uma narração inédita de Luiz Carlos Jr., com os comentários de Lédio Carmona e Pedrinho.



Inusitado



Luiz Carlos Jr., que trabalhou na final de 94, diz que ”narrar novamente um jogo histórico é como um músico, que vai ter que regravar um clássico. É pegar uma música muito especial, famosa e conhecida e ter que colocar uma roupagem atual”.

“É assim que eu vejo essas novas narrações e acho muito interessante e inusitado”, conclui.



Parabéns



Como registro necessário, em 1989, um domingo, 26 de março, foi ao ar o primeiro “Domingão do Faustão” na TV Globo.

Ontem, quinta, o programa completou 31 anos de exibição. Uma história.



Começa hoje



A Rede TV! decidiu antecipar para esta sexta-feira(27), às 22h15, a estreia do “Especial 20 Anos”, que vai relembrar as principais atrações de sua programação ao longo de duas décadas de história.

No primeiro, o público poderá rever o trabalho de Hebe Camargo.





Bate – Rebate



• Assim como todas as outras TVs, a Globo meio que deu um tempo no que estava planejado para a sua programação...

• ... A partir de agora, tudo passa a depender de quanto tempo será necessário essa pausa na produção...

• ... Muito do que estava sendo pensado para ser exibido este ano, dificilmente será.

• O “Domingo Show”, da Sabrina Sato, na contramão de todos os outros, deve continuar por muito tempo com inéditos no ar ...

• ... Uma consequência da quantidade de gravações realizadas desde o final do ano passado...

• ... Tem muita coisa pronta, dependendo só do trabalho de edição.

• A Globo ainda não fala nada, mas a novela da Lícia Manzo ficou para o ano que vem...

• ... E, por consequência, a do João Emanuel Carneiro também...

• ... Não tem como ser diferente.



C´est fini



O “Fox Sports Rádio”, com todos os seus participantes de casa, teve como convidados, Kaká, Zico, Jadson, em sua primeira entrevista após deixar o Corinthians, e Roberto Carlos, ontem.

Todas com enorme repercussão. Programa embalado como era nos estúdios.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!