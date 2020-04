SOCIAL MEDIA Hora de Agradecer: Instagram lança novo adesivo para stories Recurso permite que usuários expressem gratidão durante quarentena e pandemia

15 ABR 2020 - 17h:00 Por Redação

O Hora de Agradecer é um novo adesivo para usar nos Stories do Instagram. O sticker foi desenvolvido para que usuários possam expressar sua gratidão com profissionais da saúde ou em momentos de superação durante a quarentena preventiva contra o coronavírus.

O recurso, disponível no aplicativo para iPhone (iOS) e celulares Android, funciona de forma semelhante ao sticker "Em Casa", também relacionado ao período de combate à Covid-19. O adesivo oferece três diferentes desenhos que são revelados com um toque dos dedos sobre a tela do smartphone.

Os posts com a figurinha são organizados em um mural de mesmo nome, que fica disponível todo dia sempre às 19h no app. Dessa maneira, é possível visualizar outras postagens de amigos que utilizam o mesmo selo temático. A seguir, confira como usar o adesivo Hora de Agradecer no Instagram Stories.

Com informações de TechTudo.