NOVIDADE! Instagram muda menu principal adicionando novas abas Novidade muda navegação e promete facilitar acesso a ferramentas no app

13 NOV 2020 - 08h:07 Por Redação

O Instagram anunciou na última quinta-feira (12) um novo layout da tela inicial que dá mais destaque às funções Reels e Shop. O recurso de microvídeos similar ao Tiktok passa a ocupar o centro da barra inferior, ao lado do atalho para a loja integrada à rede social. Com a mudança, os botões para adicionar um novo post e conferir as curtidas recebidas foram deslocados para a parte superior, próximo do novo ícone do Facebook Messenger após a integração com o Direct.

Segundo a empresa, a ideia é ajudar a explorar melhor a variedade de conteúdo para assistir e a oferta de produtos para comprar diretamente no aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS). A novidade deve chegar para todos por meio de atualização nos próximos dias. Com a mudança, o menu principal do Instagram passa a contar com o ícone para as publicações do feed, Explorar (onde também é possível fazer pesquisas), Reels, Shop e para o perfil do usuário (que também leva às configurações)

O Reels começou a funcionar no Brasil em junho, mas a rede social afirma que já vê uma explosão em vídeos curtos e divertidos, embora não divulgue números exatos. A função é usada, por exemplo, para criar dublagens bem-humoradas e desafios, como surgir com roupas diferentes em um estalar de dedos. Na nova página principal, o recurso ganha o lugar do botão que antes permitia criar postagens comuns para postar no feed.