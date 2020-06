'Invista em profissionais negros', afirma Michael B. Jordan

Na tarde deste sábado (6), aconteceu um protesto antirracista na cidade de Los Angeles, Califórnia. Muitas pessoas compareceram à manifestação organizada pela Big 4 Agencieis, agência de publicidade e talentos.

Quem também esteve por lá e tomou a frente foi o ator Michael B. Jordan. Ele compartilhou a experiência dele durante o filme “Fahrenheit 451”, e como o longa o fez entender mais sobre opressão (via THR).

"A produção desse filme me fez realmente perceber o tempo que o governo e os opressores farão para tirar o conhecimento de suas mãos. E ao interpretar Bryan Stevenson em ‘Just Mercy’, aprendi suas táticas. Aprendi sua mentalidade. Aprendi sua abordagem das coisas. Muito calmo. Muito estratégico. Muito atencioso. Você tem que ser proximal. Você deve estar próximo das questões."

