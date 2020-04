IOS iPhone 12 deve vir em 4 versões e em tamanho menor; confira Vazamentos apontam redução do notch, presença de widgets e quatro versões

15 ABR 2020 - 16h:30 Por Redação

O iPhone 12 poderá ser comercializado em quatro modelos diferentes e deve apresentar um notch menor. As informações são do analista Jon Prosser, apresentador do canal Frontpage Tech, no YouTube.

Pelo Twitter, ele disse ainda que o próximo celular premium da Apple deverá apresentar widgets na tela inicial e câmeras traseiras com sensor 3D LiDAR, o mesmo visto em carros autônomos e que está presente no iPad Pro 2020.

O vazamento aponta que, além de ter um recorte menor na tela, todos os modelos do novo celular deverão ter suporte ao 5G e processadores da série A14.

De acordo com Prosser, apesar da incerteza provocada pela nova pandemia do coronavírus, os protótipos do novo iPhone 12 já devem estar quase finalizados.

As imagens vazadas mostram uma representação gráfica das partes frontal e traseira do celular e destacam o tamanho do recorte, que aparenta ser um terço menor do que o encontrado atualmente em iPhones com Face ID.

Quatro modelos

A versão tradicional do iPhone 12 deve vir em dois tamanhos de tela: 5,4 polegadas e 6,1 polegadas. Ambos os modelos deverão ter moldura de alumínio e duas câmeras traseiras. Já o iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max deverão ser de 6,1 e 6,7 polegadas, respectivamente.

A estrutura deverá ser de aço inoxidável e os aparelhos devem apresentar câmera tripla com sistema LiDAR embutido. O novo sensor 3D, que funciona como um sensor de profundidade, já havia sido mencionado pelo portal 9to5Mac como uma provável novidade nos smartphones da Apple.

Além disso, a expectativa é de que todos os quatro modelos deverão ter acesso ao 5G e chip A14 da Apple.

Notch reduzido

A Apple utiliza o mesmo tamanho de recorte na tela desde que lançou o iPhone X, em 2017. Para diminuir o tamanho do recorte no iPhone 12, era esperado que a marca movesse o alto-falante para as bordas, dando mais espaço para os sensores Face ID no meio.

Em vez disso, o novo vazamento indica que a empresa da maçã deve reduzir o tamanho do sensor de reconhecimento facial para ocupar menos espaço, mas ainda não se sabe se isso poderá interferir na velocidade e na precisão da ferramenta.iOS 14 poderá ganhar.

Widgets para tela inicial

O novo iPhone 12 deve vir acompanhado do novo sistema operacional da Apple, o iOS 14. Rumores apontam que a empresa pode estar mais focada em melhorar o desempenho do sistema do que em adicionar funcionalidades. Mas ainda assim, uma das principais novidades poderá ser a adição de widgets, ícones que poderão ser movimentados livremente pela tela inicial como um aplicativo, introduzindo funcionalidades de forma mais prática.

De acordo com o vazamento, a Apple Music poderia ganhar um widget, o que permitiria ao usuário reproduzir, pausar e pular músicas aleatoriamente na tela inicial. Além disso, o aplicativo calendário também poderia mostrar mais facilmente a programação do dia sem precisar abrir o aplicativo. Esse recurso já está disponível no Android há alguns anos, mas é a primeira vez que é cogitado pela Apple.