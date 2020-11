TECNOLOGIA Iphone 12: Novo modelo da Apple não incluirá fones nem adaptador de tomada Aparelhos da linha terão o valor entre US$ 699 até US$ 1099

6 NOV 2020 - 08h:20 Por Redação

A Apple anunciou a linha iPhone 12, com quatro modelos e a exclusão de acessórios que causaram muita polêmica. Os novos aparelhos virão sem o adaptador de tomada e sem fone. Quem tiver interesse em obtê-los, deverá comprar separadamente.

De acordo com a empresa, a escolha é para preservar o meio ambiente, diminuir a emissão de carbono e a redução do lixo eletrônico. As mudanças podem reduzir 200 mil toneladas de emissões de carbono por ano, o que equivale a tirar 450 mil carros das ruas. O único acessório que virá incluso na caixa agora é o cabo carregador para USB-C. Além disso, as linhas do iPhone 11, iPhone XR e iPhone SE também serão vendidas sem os acessórios.

O Iphone 12 e sua linha serão vendidos entre US$ 699 até US$ 1099, variando de acordo com a capacidade de armazenamento interna.

Ainda não há previsão para o lançamento do aparelho aqui no Brasil.