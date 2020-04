TELEVISÃO Irmão do Jorel estreia pela primeira vez na TV aberta A série concorre ao Emmy International e estreou segunda (30) na TV Cultura

1 ABR 2020 - 07h:24 Por Beatriz Rodas

Nesta segunda-feira (30/3), chegou à TV Cultura uma das séries nacionais mais populares do País: Irmão do Jorel. Pela primeira vez na TV aberta, a atração — que concorre ao Emmy International na categoria de Melhor Série de Animação — é de autoria do quadrinista e ator Juliano Enrico e produzida pelo Copa Studio em parceria com o Cartoon Network. Em 26 episódios, a primeira temporada vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18h45.



Irmão do Jorel tem como protagonista o filho caçula de uma excêntrica família de acumuladores presa nos anos 80. Com a ajuda da família e de sua melhor amiga, Irmão do Jorel enfrenta os primeiros obstáculos da vida num ritmo alucinante. Sem diferenciar fantasia e realidade, ele sempre descobre uma maneira absurda de sair da sombra de seu irmão celebridade. E seu verdadeiro nome é sempre um mistério não resolvido para todos.



O lançamento da série na TV Cultura marca um período de estreias diversas na emissora, que, ao longo dos próximos dias e semanas, trará outras novidades para entreter e informar a população brasileira que está em quarentena devido ao avanço do coronavírus. Nem só de notícias ruins se trata uma pandemia, não é?

A TV Cultura é popular por marcar a infância de muitos jovens e adultos com programas infantis como Castelo Rá-Tim-Bum, Mundo da Lua, Camundongos Aventureiros, e segue o legado. Sintonize - em horário oficial - e divirta-se.

Colaboração: Alexani Pereira Barbosa.