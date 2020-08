TELEVISÃO Isabelle Drummond, estrela de 'Novo Mundo', fala sobre reprise e quarentena Novela vai dar lugar a “Flor do Caribe” na faixa das 18h da Globo

8 AGO 2020

“Novo Mundo” vai dar lugar a “Flor do Caribe” na faixa das 18h da Globo. Antes, pelo estabelecido, seria “Nos Tempos do Imperador”, ainda com suas gravações interrompidas.

Isabelle Drummond, protagonista na trama, conversou com a coluna sobre a sua vida no isolamento, a oportunidade de rever a novela e da sua expectativa em torno de “Imperador”.

Sobre o momento atual, revela que são importantes os ensinamentos: “muitos, com certeza. O silêncio, o selá [elevar, uma expressão bíblica]. Entre tantos outros... Mas tem sido um tempo de muita empatia pra mim. Compaixão aflorada”.

E também uma oportunidade “para ficar com minha mãe e acompanhar a reprise de ‘Novo Mundo’ sem pressão. Estou adorando me ver com calma. Consegui aprender com o que vivi e com o assistir também”.

Sobre “Nos Tempos do Imperador”, a sequência, que não terá a sua participação, afirma que “Vinicius Coimbra, Thereza Falcão e Alessandro Marson formam um time raro” e estará na torcida deles.

“Não tem como dar errado”, aposta.

TV Tudo

Por outra

Sobre os seus próximos projetos, depois da pandemia, Isabelle Drummond admite estar escolhendo com cuidado.

“Sim, [têm] alguns”. Segredo por enquanto. Estou refletindo as escolhas, me abrindo para algumas também”, conclui.

Inédito

“Persona”, bom produto da Cultura, a partir deste domingo, 21h30, volta a exibir entrevistas inéditas,

Gerald Thomas, escolhido para abrir esta nova série, fala do seu relacionamento com o Hélio Oiticica, do seu período como ilustrador do jornal New York Times, e dos anos que passou mergulhado nos livros da Biblioteca do Museu Britânico. Apresentação do Atílio Bari.

Combinado assim

O certo, por enquanto, é que Duca Rachid e Thelma Guedes voltam a trabalhar juntas e já estão desenvolvendo ideia de uma novela.

Mas ainda não há, por parte da dramaturgia da Globo, uma definição do horário que este novo trabalho será apresentado. Está entre 18h e 19h.

Passar batido

A direção do SBT, até porque o momento é bem inadequado, não está programando nenhuma comemoração pelo aniversário da emissora no dia 19.

Uma festa maior, se tudo correr como se espera, será realizada nos 40 anos.

Interpretação

“Hebe”, a série, assim como o filme, tem algumas “viagens”, em se tratando de momentos e situações que não existiram na vida pessoal ou artística de Hebe Camargo.

Porém, a interpretação da Andrea Beltrão, no todo e nos detalhes, é impressionante. Ela conseguiu pegar gestos, tiques e movimentos muito próprios da Hebe.

Está em pé

A Record trabalha, sim, com a possibilidade de estrear o “Canta Comigo Teen” ainda este ano.

Mas existem dois problemas na frente: escolher quem vai apresentar e definir o seu período de exibição, sem conflitar com outros dois realities confirmados, “A Fazenda” e “Game dos Clones”.

Plataformas

O especial de Dia dos Pais com Fábio Jr., neste domingo, na Band, a partir das 15h45, será em formato multiplataforma.

Além da TV, transmissão simultânea nas rádios Band FM, Nativa FM e Play FM e no canal oficial do cantor no YouTube.

Tas

Na próxima terça-feira, o escritor, dramaturgo e jornalista Marcelo Rubens Paiva é o convidado do “#Provoca Em Casa”. No programa, ele fala sobre a pandemia, seus trabalhos, sua relação com sua mãe e da suposta “superação” do acidente que o deixou na cadeira de rodas.

“Cara, desculpe. Eu não superei p** nenhuma. Se eu pudesse voltar um minuto antes do meu acidente, eu voltava. Não é superação, é a vida”. No ar, a partir das 22h15, na TV Cultura.

Bate – Rebate

Cleber Machado tem jornada dupla na Globo, neste final de semana...

Além do campeonato paulista, final na tarde de hoje, amanhã também irá narrar a prova dos 70 anos da Fórmula 1...

Mas ficará fora da primeira rodada do brasileiro.

A atriz Thais de Campos, além de “Fina Estampa”, na Globo, também vai aparecer na reprise de “A Viagem”, em dezembro, no Viva...

A Thais está morando e trabalhando em Portugal.

A partir de segunda-feira, Sthefany Brito irá participar normalmente das gravações de “Amor Sem Igual” na Record...

A sua gravidez, na vida real, será disfarçada...

Ou não será mostrada.

Luiza Possi, às 21h30, estará na live do Festival #CulturaEmCasa, criada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

Assim como está sendo na vida de muitos anos, a nova “Escolinha do Professor Raimundo”, para exibição no Viva, também terá aulas virtuais...

Diretora Cininha de Paula está trabalhando em cima disso.

Neste sábado, acontece o “Miraculous Day” no Gloob. Uma data dedicada ao orgulho de ser "miraculer" - como são chamados os fãs da animação que é um fenômeno mundial...

Será a segunda edição do “MD” no canal, que terá um dia inteiro de programação multiplataforma.

C´est fini

A queda de audiência verificada pela CNN Brasil também pode estar relacionada à ausência de profissionais que falem com maior número de pessoas na sua programação.

A saída de Reinaldo Gottino – e seu retorno à Record - foi um duro golpe, que ainda não foi assimilado.



