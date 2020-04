CANAL 1 Isolamento social transforma reprise em produto inédito Para muita gente, "Novo Mundo" não é uma reprise, mas uma novela inédita

12 ABR 2020 - 06h:00 Por Flávio Ricco

O confinamento provocado pela Covid-19 fez disparar o consumo de TV, como revelam várias pesquisas. A televisão aberta e gratuita, em especial, se tornou o principal canal de entretenimento para milhares de pessoas.

E, de certa forma, por conta da quarentena imposta muitos telespectadores foram “apresentados” somente agora para diversos produtos. Telespectadores que não possuíam o hábito de ver determinado programa, acabaram se juntando àqueles que já seguem regularmente.

Ou então simplesmente estão zapeando em seus próprios aparelhos, provocando efeito direto nos registros de audiência. Tempo para uma espiadinha é o que não falta nesses dias.

Para muita gente, inclusive, a edição especial de “Novo Mundo” não é uma reprise, mas na verdade uma novela inédita.

O mesmo para “Totalmente Demais” e “Fina Estampa”. Claro que esse efeito também vale para outros gêneros de programas e emissoras de TV. São os fenômenos provocados em tempos de novo coronavírus.

Vem aí

Menos de um ano após o lançamento mundial, a série “Aruanas”, uma produção original Globoplay, em coprodução com a Maria Farinha Filmes, chegará à Globo no próximo dia 28.

Alertando para a crise ambiental mundial, valorizando e protegendo o trabalho de ativistas, reúne no elenco Taís Araújo, Débora Falabella, Leandra Leal, Camila Pitanga e Thainá Duarte. Trata-se da primeira temporada, em 10 episódios.

Parceria

"Além da oportunidade de gravar na Amazônia, que por si só é um lugar que nos desperta, tive mais uma vez a graça de trabalhar com profissionais que admiro e estudo para minha formação como atriz”, comemora Thainá.

“Estamos felizes com a série passando na TV aberta, pois nos possibilita levar mensagens transformadoras para ainda mais pessoas.”

Aposta

O escritor Emilio Boechat, após deixar o roteiro de “Gênesis” e investir no teatro, aproveita esse período de quarentena para trabalhar no lançamento de uma série digital, intitulada “Home Office”.

A produção deverá chegar a várias plataformas a partir do dia 1º de maio.

O projeto

“Home Office” é o resultado dos esforços de um pool de artistas, a maior parte do elenco do musical “Sílvio Santos”, numa produção independente de baixo orçamento. Todos se gravam em suas casas pelo celular.

A série é uma ideia de Boechat e de sua mulher, Marilia Toledo, que mistura “The Office” com “The Morning Show” e “Third Rock”.

Ufa!

Foram muitos os “abacaxis” nesses primeiros passos da CNN Brasil. Erros considerados até “normais” envolvendo repórteres e comentaristas, por se tratar de um novo canal.

Mas houve o que comemorar: a permanência de Gabriela Prioli, após uma “novela” nos bastidores. A possibilidade de perder a profissional para a GloboNews era algo que incomodava.

Caminho

A autora Manuela Dias tem evitado falar sobre a próxima “temporada” de “Amor de Mãe” na Globo.

Tudo indica que ela vai jogar ainda mais texto na salvadora da pátria, Thelma, vivida por Adriana Esteves.

Ano que vem

A comédia romântica ambientada nas praias cariocas, “Um Casal Inseparável”, com Nathália Dill e Marcos Veras, só deverá chegar aos cinemas em 2021.

O elenco conta ainda com Stepan Nercessian, Dani Suzuki, Claudio Amado, Ester Dias, Carlos Bonow, Junno Andrade e Cridemar Aquino, entre outros.

Na espera

Ainda não tem data de estreia na BandNews TV o programa semanal "Estado de Direito", com apresentação de Eduardo Oinegue e que vai abordar questões sobre segurança jurídica e institucional.

Está parado, por causa do coronavírus.

Não pode parar

Ricardo de Barros, diretor do “Encrenca” na Rede TV!, entende que o momento também exige criatividade e tem cobrado a equipe do programa.

“Mesmo longe continuamos criando e produzindo. Nosso elenco e o elenco de apoio enviam as cenas gravadas por eles em casa. Você sabia que fazemos mais de 3 horas de material editado por semana? Tudo narrado por eles ao vivo. Metade disso é de vídeos de WhatsApp e da internet. A outra são peças que produzimos”, explica Barros. O “Encrenca” tem incomodado a Record.

Prorrogação

O Grupo Band, em sintonia com os sindicatos dos Radialistas e Jornalistas, repactuou o pagamento do PPR (Programa de Participação dos Resultados), cujo crédito aconteceria em 6 de abril.

“Esperamos viabilizar este crédito na folha de julho”, informou a empresa em comunicado.

Bate-Rebate

· Solange Castro Neves, autora, vinha liderando duas equipes em projetos de séries, uma delas com o cineasta Bruno Barreto...

· ...Por causa do coronavírus, os trabalhos foram suspensos.

· Uma nova temporada da série “Shippados”, com Tatá Werneck, só deverá acontecer em 2021...

· ...Quando a crise do coronavírus passar, ela terá como prioridade o “Lady Night”.

· Difícil acreditar na possibilidade de uma edição do “BR Day”, este ano, nos Estados Unidos...

· ...Tradicionalmente, o evento movimenta milhares de pessoas em Nova York...

· ...Mesmo que a pandemia baixe a guarda, as chances são consideradas mínimas.

· Falando em coronavírus, a edição ao vivo da “Escolinha” no canal Viva nem se comenta mais...

· ...Seria uma das atrações no aniversário de 10 anos do canal, no dia 18 de maio...

· ...É bem provável que as homenagens aconteçam por meio de vídeos gravados em casa.

A TV Aparecida encontrou um jeito de manter a exibição de seus programas sertanejos inéditos nesses tempos de coronavírus. Produções como o “Aparecida Sertanejo”, no ar às terças-feiras, às 19h, e o “Terra da Padroeira”, aos domingos, 9h30, estão utilizando a tecnologia.

Os artistas gravam em casa vídeos cantando seus sucessos e enviam para serem exibidos especialmente nos programas da emissora. Já os apresentadores Mariângela Zan, Kleber Oliveira, Tonho Prado e Menino da Porteira gravam as cabeças para introduzirem as participações.

