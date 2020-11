MODA Já conhece a nova moda do Tie-Dye? Saiba mais sobre o lançam Estampa artesanal que traz um ar despojado ao visual sem comprometer a elegância

6 NOV 2020 - 08h:50 Por Redação

O tie-dye tem tudo para ser a estampa queridinha da moda verão. A técnica de tingimento, muito popular nas décadas de 60 e 70, garante estilo até para o visual mais básico, como camiseta e shortinho jeans. Inspire-se nos looks que selecionamos e descubra como é fácil incorporar a tendência colorida no seu dia a dia.

Além do neon, o tie-dye é outra tendência que promete vir com tudo na moda verão 2020. A estampa artesanal traz um ar despojado ao visual sem comprometer a elegância e já é queridinha no street style das fashion weeks e passarelas. Aderir ao tie-dye é muito mais fácil do que você imagina, até porque ele pode ser encontrado em cores mais sóbrias também!

É uma estampa como outra qualquer

Encare o tie-dye apenas como mais uma estampa que está em alta para o verão. Já foi o tempo que o tingimento só era encontrado nas cores vibrantes estilo arco-íris e só era visto em festivais de música. O tie-dye ganhou as ruas, os looks de trabalho, passeio e até de festas com versões em tons pasteis e sóbrios também, tornando-se mais democrática. Com isso, é possível explorar a trend com produções que passeiam por vários estilos.

Como usar o modelo e arrasar

A forma mais fácil de usar é com uma t-shirt com uma lavagem básica combinada a peças neutras. Já uma saia midi com a print da estação deixa o look mais fashionista. E quem não quer perder tempo pensando em combinações, a aposta é escolher um vestido na trend: tons sóbrios para as discretas e cores vibrantes para as ousadas.