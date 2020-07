ACABOU! 'Jogava muito Free Fire e não me dava atenção', diz Mc Mirella sobre término Após suposto término com Dynho Alves, Mc Mirella confirma e explica o porquê

2 JUL 2020 - 07h:00 Por Beatriz Rodas

Foram dias suspeitando que o casal já não era mais um casal. Sumiram dos stories, não publicavam mais fotos em seu instagram compartilhado, até que Mirella, após a recuperação da cirurgia no nariz, se posicionou a respeito e explicou sobre o término.

Segundo a cantora, o (ex) namorado passava muito tempo jogando Free Fire e não dedicava tempo a ela, não dava atenção. Por isso ela optou por terminar.

Depois de explicar o término nos stories, Mirella viralizou entre muitas outras mulheres que se identificam, com namorados que passam mais tempo com jogos que com a namorada. Parece que não estamos sozinhxs, não é mesmo?!