DISTANCIAMENTO Jogos de tabuleiro online para jogar com amigos Veja games que podem ser jogados online, como se estivessem na sua mesa de casa

21 ABR 2020 - 12h:33 Por Redação

War e UNO são alguns dos jogos de tabuleiro mais populares de todos os tempos e eles possuem versões online e multiplayer, que podem ser aproveitadas por jogadores do mundo todo. Alguns títulos podem ser jogados no PC, Xbox One, PlayStation 4 (PS4), Switch e até mobile, no iOS (iPhone) e Android. Jogos que são publicados no Brasil por empresas como Galápagos Jogos, Devir e Conclave também podem ser encontrados online – alguns de graça e de maneira legal.

Confira games que fogem um pouco de outros clássicos como Imagem e Ação ou Mega Senha, que dependem mais de espaços físicos, e aproveite para se divertir com seus colegas e familiares, a seguir. As opções são úteis especialmente para a quarentena contra o coronavírus (Covid-19), quando as pessoas estão em casa e querem jogar à distância com amigos.

1. War Online

War Online está disponível de graça e oficialmente no site da Grow, editora que publica o game no Brasil. O jogo mantém a característica básica de dominar territórios, mas pode ser aproveitado por pessoas do mundo todo, com multiplayer em tempo real ou não. Há um ranking oficial no site que marca pontos semanais e mensais e ainda é possível assinar um plano pago, opcional, que dá direito a acesso para outros games da empresa, além de descontos na loja online.

2. Uno

O game de cartas UNO também é considerado um jogo de tabuleiro. Sua versão digital está disponível em diversos aparelhos, de maneira oficial, porém paga. Entre eles há: iOS, Android, PC, Switch, PS4, Xbox One, entre outros. A versão digital de UNO, inclusive, é especialmente voltada para jogar online.

3. Ticket to Ride

Ticket To Ride está disponível também no iOS, Android, Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC. O game é um dos mais populares em termos de “jogos de tabuleiro família” e conta com multiplayer online, para que todos possam aproveitar à distância. Ticket To Ride, porém, só existe em versões pagas, com direito a expansões opcionais, também pagas.

4. Carcasonne

Carcassonne é outro game voltado para a família e que também tem versões oficiais disponíveis no iOS, Android, Switch, PS4, PC e Xbox One. O jogo de tabuleiro conta com multiplayer online e permite expandir territórios para vencer com a pontuação mais alta no final. A versão completa também é paga em todas as plataformas.

5. Board Game Arena

Deixamos o melhor para o final: o Board Game Arena é considerado pelos jogadores como um “paraíso para jogos de tabuleiro via Internet”. O site oferece, de graça e de maneira legal, a possibilidade de jogar online praticamente qualquer jogo de tabuleiro moderno ou clássico, com amigos ou desconhecidos. É possível criar um cadastro gratuito e combinar as partidas, sem pagar nada.