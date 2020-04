FAMOSOS Katy Perry anuncia que está grávida de uma menina Cerca de um mês após o anúncio da gestação, cantora dá notícia em rede social

6 ABR 2020 - 11h:27 Por Redação

Cerca de um mês após o anúncio da gravidez, Katy Perry apareceu no Instagram para compartilhar o sexo do bebê. “É uma menina!”, escreveu ela. A notícia chegou acompanhada de uma foto em que o papai Orlando Bloom está sorrindo com o rosto coberto de glacê rosa.