FESTIVAL Lady Gaga anuncia show online com participação de famosos Entre os nomes estarão Lizzo, Billie Eilish, Maluma, J Balvin, Alanis Morissette

7 ABR 2020 - 15h:02 Por Redação

No atual momento, alguns eventos acabaram ganhando um formato online por conta da pandemia de Covid-19. Lady Gaga foi uma das artistas que mais falou nas redes sociais sobre a importância de ficar em casa (se possível) e respeitar os conselhos da Organização Mundial da Saúde.

As falas de Gaga chegaram até o diretor da OMS e eles conversaram sobre essas questões. Deste papo, surgiu uma parceria. Em colaboração com o Global Citizen, a cantora fará a curadoria de um festival online que vai rolar no dia 18 de abril.

Para o evento remoto, haverá a participação de cantores e pessoas famosas. Billie Eilish, Lizzo, Finneas, Elton John, J Balvin, Alanis Morissette, Maluma, Idris Elba, Paul McCartney, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon são alguns dos nomes da lista.

Além disso, com esta união, Lady Gaga e a Global Citizen conseguiram arrecadar mais de US$35 milhões de dólares para a OMS, para ajudar as vítimas do novo coronavírus – algo em torno de R$180 milhões (baseado no dólar atualmente).

Com informações de PapelPop.