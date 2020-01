CANAL 1 Larissa Manoela fará par com Rafael Vitti ex-SBT, viverá o par romântico de Rafael Vitti em nova novela

29 JAN 2020 - 07h:14 Por Flávio Ricco

Larissa Manoela fará par com Rafael Vitti em novela que pode ter Marina

Apesar de a Globo ainda não se manifestar oficialmente, Larissa Manoela, ex-SBT, viverá o par romântico de Rafael Vitti em “Além da Ilusão”, novela escrita por Alessandra Poggi e escolhida para substituir “Nos Tempos do Imperador”, que entrará na sequência de “Éramos Seis”. É o que já está decidido. Larissa já atuou em uma série da Globo em 2010, “Dalva e Herivelto: Uma Canção de Amor”, e se prepara agora para sua primeira novela por lá.

Outro nome muito cotado neste momento para “Além da Ilusão” é Marina Ruy Barbosa, atualmente em férias, depois de “O Sétimo Guardião” e uma rápida passagem por “Bom Sucesso”.

Uma das atrizes mais disputadas da emissora, seu nome aparece em várias listas, e caberá ao comando da Teledramaturgia definir qual será o seu próximo trabalho. Avaliações em curso.

Outra possibilidade prevista para a atriz é “A Morte Pode Esperar”, título provisório de uma comédia de Mauro Wilson, que vai substituir “Salve-se Quem Puder” na faixa das sete, a partir de 27 de julho.

Mas tem o seguinte: após algumas mocinhas no currículo, Marina tem dito que busca agora um desafio para sua carreira, algo totalmente diferente do que já fez. No caso, uma grande vilã. Poderá ser esta a sua missão em “Além da Ilusão”.

O fato é que, por enquanto, oficialmente, Marina não está escalada para nada. Continua de férias. O que existe é apenas um desejo de contar com o seu trabalho.

TV Tudo

Visual diferente

No Carnaval da Rede TV!, Nelson Rubens não ficará no estúdio como sempre ficou.

Desta vez, a sua participação será de um hotel, próximo ao Anhembi, e com um outro detalhe bem diferente: sem smoking. Algo mais próximo do havaiano.

Desfalque

O esporte da BandNews FM não conta mais com os serviços do narrador Renato Rainha, que também era um dos locutores da Nativa FM.

Ficou muito tempo esperando uma proposta que lhe facilitasse a questão de horários. Como não veio, pediu demissão.

Garantido

Na Band, foi renovada a continuidade do “Aqui na Band”, bem antes do previsto, por mais um ano na programação, fato que tranquilizou todo o seu pessoal. Porém, entre março e abril, são aguardadas mudanças em alguns quadros. Tudo em tempo de discussão.

Por exemplo

O “Doce Veruska”, conduzido por Veruska Boechat no “Aqui na Band”, vai ganhar um novo direcionamento. Os detalhes ainda estão sendo fechados pela equipe de produção.

Superpoderosas

As mulheres estão cada vez mais superpoderosas nas escalações de novelas da Globo. Trata-se de um fenômeno que inclusive é observado já há algum tempo. Só como exemplo recente, basta observar a novela das seis, “Éramos Seis”, por meio do trabalho de Glória Pires; “Amor de Mãe”, com Adriana Esteves, Taís Araújo e Regina Casé, e “Salve-se Quem Puder”, com Deborah Secco, Vitória Strada e Juliana Paiva. Está difícil encontrar um papel masculino na mesma altura.

Expediente

O SBT, que possui duas, estuda abrir uma terceira frente de gravações para “As Aventuras de Poliana”. Isso deverá ser definido após o diretor Ricardo Mantoanelli assumir o comando da novela e visa acelerar os trabalhos.

Feminino

A Band transmitirá o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2020 a partir do dia 9 de fevereiro, começando com Palmeiras x Corinthians, a partir de duas da tarde. O calendário de jogos vai até 13 de setembro.

Mudança

O “Tá Pago”, programa de Leandro Hassum na TNT, vai apresentar mudança de formato em sua segunda temporada e a expectativa é continuar recebendo nomes de outras emissoras.

Na primeira, como se recorda, Hassum só encontrou dificuldades ao tentar entrevistas com artistas de Globo e Record.

Dureza

As gravações da nova temporada do “Troca de Esposas”, programa da Ticiane Pinheiro na Record, serão concluídas em fevereiro, antes do Carnaval.

Quanto ao desempenho de audiência, a equipe entende que poderia render mais em outro dia da semana. Às quartas-feiras, brigando com o futebol, é complicado.

Cinema

Não chega a ser surpresa a velocidade com a qual o filme “Star Wars: A Ascensão Skywalker” desapareceu de várias salas no país. Para os fãs da saga, uma tremenda decepção. Por outro lado, “Minha Mãe é uma peça 3”, com Paulo Gustavo, continua levando muita gente ao cinema.

Jornalismo

Joana Treptow estreou segunda-feira na bancada do “Band Notícias” ao lado de Cynthia Martins e apresentará o jornal durante as férias de Rafael Colombo. Em breve, Joana também estará no “Jornal da Band” fazendo a meteorologia, que terá novo pacote gráfico, mais moderno e dinâmico. Treptow tem feito treinamento com a equipe da Somar Meteorologia.

Bate-Rebate

Na Rede TV!, após o desligamento de Olga Bongiovanni, a equipe do programa foi remanejada para outras produções.

Tião, personagem de Izak Dahora, vai aparecer nas próximas cenas de “Éramos Seis” tocando violino...

... O diretor Carlos Araújo quer aproveitar o fato de o ator já dominar o instrumento.

Camilla Amado e Tom Karabachian farão avó e neto, protagonistas do primeiro filme dirigido pela atriz Maria Eduarda de Carvalho...

... O longa(ainda sem título), em fase de captação, é escrito por ela em parceria com Snir Wein e aposta em um drama familiar.

Atriz e cantora, Duda Santos vai fazer uma participação especial em “Malhação: Toda Forma de Amar” como Paula, uma ex-aluna do colégio Otto Lara Resende...

... A semelhança da jovem com Jaqueline (Gabz) vai provocar muita confusão na trama. Começa a aparecer em meados de fevereiro.

É isso: Camilo Pellegrini assumiu o roteiro de “Gênesis”.

“Salve-se Quem Puder” estreou com 28 pontos em São Paulo (superou sete das quinze últimas do horário) e 32 no Rio (superou 11 das 15 anteriores exibidas desde 2012) .

Multishow e canal Bis vão transmitir o Festival de Verão de Salvador, nos dias 1º e 2 de fevereiro, diretamente da Arena Fonte Nova...

...Ivete Sangalo e Iza estão entre as muitas atrações.

C’est fini

A mudança de horário do “Jornal da Record”, exibido mais cedo, entre 19h45 e 20h30, foi um acerto do seu Jornalismo. Na segunda-feira, comandado por Celso Freitas e Adriana Araújo, ocupou a vice-liderança de audiência na Grande São Paulo.