Lua gelada de Júpiter pode brilhar mesmo no escuro Cientistas acreditam que a lua pode visivelmente brilhar no escuro

10 NOV 2020 - 11h:30 Por Redação

A gelada Europa, uma das quatro maiores luas de Júpiter, é considerada um dos poucos corpos presentes em nosso sistema solar que apresenta potencial de hospedar alguma forma de vida. Agora, cientistas acreditam que a lua pode visivelmente brilhar no escuro entre as cores verde, azul e branca, à medida que os altos níveis de radiação do campo magnético de Júpiter interagem com a superfície gelada da lua.

Segundo foi publicado na revista científica Nature Astronomy na última segunda-feira (9), simulações feitas em laboratório revelaram que o gelo irradiado pela Europa emite uma luz colorida em um processo chamado “luminescência estimulada por elétrons”. O estudo apontou também que o brilho noturno apresentado pelo gelo presente na lua é diferente de outros fenômenos que acontecem no nosso sistema solar.

A publicação indica que a ocorrência poderá ser observada pela missão Europa Clipper, da NASA, prevista para ser lançada durante a próxima década. Assim, será possível mapear a composição química da superfície da lua e medir o quanto do brilho é visto.

As análises também permitirão que os cientistas descubram qual é a composição química dos oceanos subterrâneos da Europa e, assim, ter uma ideia, por exemplo, do grau de salinidade presente, uma informação bastante importante para que a lua seja considerada realmente habitável. (Informações do Jovem Nerd)