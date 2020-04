BABADO Lucas Lucco conta que estão tentando ter um filho Depois do aborto espontâneo de Lorena Carvalho, o cantor conta que estão firmes

2 ABR 2020 - 14h:54 Por Redação

Em conversa virtual com Fabio Porchat, Lucas Lucco contou que interrompeu o uso de preservativos porque ele e a mulher, Lorena Carvalho, estão tentando ter um filho.

"Começamos no ano passado, mas infelizmente perdemos um bebê (Lorena sofreu um aborto espontâneo em outubro). Agora estamos engajados", revelou.

O sertanejo anunciou no início da quarentena o cancelamento da festa de casamento deles, marcada para o dia 24/4, por conta da pandemia do novo coronavírus. O casal só manteve a cerimônia no civil.

Ainda durante a live com o apresentador, Lucco convocou os seguidores para participarem de uma vaquinha virtual que ele vai promover no sábado 4/4, dia do seu aniversário de 29 anos, para ajudar comunidades carentes nesse período de isolamento social, e uma criança portadora de AME.

"Minha maior intenção, além de comemorar meu aniversário, é juntar nossas forças. Criei um link de uma vaquinha para doarem o que puderem. Esse dinheiro vou usar para ajudar duas ações: favelas mais atingidas pelo coronavírus. As cestas básicas já estão sendo entregues. A outra é para uma criança de São Paulo que tem AME (Atrofia Muscular Espinhal), e os pais precisam de 11 milhões de reais para o tratamento", disse o artista.

Fonte: Gshow.