SOCIEDADE Mãe cola aviso em filha para levá-la ao supermercado Afim de evitar julgamentos, mãe cola aviso: "Eu tenho apenas cinco anos. Antes de você julgar, eu não posso ficar em casa sozinha"

17 ABR 2020 - 15h:15 Por Beatriz Rodas

Com a pandemia do coronavírus (Covid-19), mães e pais estão precisando de muito jogo de cintura para dar conta das necessidades da casa enquanto cuidam das crianças, só que muitos não entendem o que isso significa na prática. Pensando nisso, a mãe norte-americana MaryAnn Fausey Resendez decidiu colar um aviso nas costas da filha ao precisar levá-la junto ao supermercado.

A atitude viralizou quando MaryAnn publicou a foto da filha no Facebook. A pequena aparece sentada no carrinho de supermercado, com uma frase escrita a mão sobre por que precisou ser levada junto ao local, saindo do isolamento social.

“Eu tenho apenas cinco anos. Antes de você julgar, eu não posso ficar em casa sozinha, então tive que vir fazer compras com a minha mãe…”

Com informações de MdeMulher.