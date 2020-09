NOVO NORMAL 'Mais Você' volta ao ar na Globo em outubro Gshow publicou informações sobre a volta da programação com Ana Maria Braga

14 SET 2020 - 14h:35 Por Redação

A Globo divulgou nesta segunda-feira, 14, algumas mudanças na programação de outubro para acomodar o horário eleitoral gratuito. Entre elas, uma novidade: o Mais Você, programa matinal apresentado por Ana Maria Braga, volta à programação!

A partir de 5/10, as manhãs da Globo começam com o jornalismo: o Hora 1, o Bom Dia local e o Bom Dia Brasil abrem a nossa programação diária. A partir de 9h30, Ana Maria Braga comanda o Mais Você ao lado de Louro José. Quando acabar, Fátima Bernardes inicia o seu Encontro com o público.

Nos últimos meses, Ana Maria estava no ar na TV dentro do Encontro com Fátima Bernardes, normalmente nos blocos finais do programa.

Com informações de Gshow.