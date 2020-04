BBB 20 Mari Gonzalez: "Minha torcida vai para o Babu"

22 ABR 2020 - 12h:40 Por Redação.

No paredão com Babu Santana e Manu Gavassi, Mari Gonzalez foi eliminada na noite desta terça-feira (21) do BBB20 com 54,16% dos votos. Já na manhã desta quarta, a influenciadora bateu um papo no programa “Encontro” de Fátima Bernardes e revelou sua experiência no reality, pra quem é sua torcida, e sua opinião sobre os brothers.

“Estou em choque ainda, digerindo tudo o que está acontecendo, muita informação. Estou aos pouquinhos tentando entender”.

Contou também que torce para Babu: “Na torcida. Eu tô torcendo para ele agora, nesta reta final, acho que ele merece sim!”, disse. A apresentadora, então, relembrou o plano de sedução dos brothers e Mari disse que ficou super abalada com isso:

“Para mim, aquele momento foi um baque muito grande. A minha maior decepção no programa, porque eu não esperava. Algumas pessoas envolvidas andavam comigo, brincavam, ficava junto e quando recebi a notícia foi um choque muito grande. Eu fiquei até sem reação. Os que me pediram desculpa, eu perdoei. O perdão não é para a pessoa, é para mim, me fez bem aquilo. Mas indignada eu fiquei. Muito triste.”

Ela opinou sobre Guilherme: “Eu fiquei chocada. Achava que ele era super do bem, defendia, e… Decepção”, lamentou.”Por tudo que aconteceu, pelos comentários, pela falta de respeito, pela briga que aconteceu. Foram momentos que me deixaram muito triste”, disse sobre Hadson.

Sobre Petrix, comentou: “Além de ser uma decepção, eu fiquei chocada! Era muito além do que eu imaginava, os comentários, então… Chateada mesmo”. Também disse que tentou ter um relacionamento com Felipe Prior, mas que sua cabeça explodia toda vez que ia conversar: “Porque o jeitão dele de se comunicar… Batia muito de frente”.

Mari reviu sua relação com Flayslane no confinamento e uma discussão que teve com a sister:

“Eu gostava da energia dela, do jeito, muita coisa nela eu gostava. Só que a gente batia muito de frente em algumas ideias. Por exemplo, na forma de agir, o jogo era diferente. Eu não estava acostumada com o jeito dela com amizade. Eu não conseguia dar isso. Isso me incomodava. Apesar de estar com ela, não era a minha personalidade. Isso bateu muito diferente.”

Também elogiou Gabi, Gizelly Bianca e Thelma: “A gente teve uma amizade e eu gosto muito dela [Gabi]. A Gi é doida, engraçada. Meus momentos com a Bia foram muito divertidos, muito alto astral, a gente brincava, causava… Thelma é muita parceira nas festas, a gente se diverte, ela é alegre”.

Através de Fátima, Mari descobriu que Jonas, namorado e ex-BBB, pediu sua mão em casamento aos pais durante o tempo em que esteve confinada. Mas aparentemente ele não tocou no assunto!

“Ele não falou nada disso não [ontem]. Ele falou que teve uma conversa com meu pai e minha mãe, e meu pai falou que a gente nasceu para ficar junto, mas pedido de casamento eu não estou sabendo não”.

