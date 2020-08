PRECONCEITO Marília Mendonça é acusada de transfobia e afirma: 'Não vou me justificar' Cantora citou história de músico durante live em boate LGBT e internautas a acusaram de preconceito

10 AGO 2020 - 10h:15 Por Beatriz Rodas

Em uma live feita no último sábado (8), enquanto a cantora interagia com um dos músicos presentes na equipe, começou a falar de uma boate Diesel, que existia em Goiânia (GO). Disse que quem é da cidade, se lembra da antiga boate. E afirmou:

E aí não vou falar quem e nem vou falar o porquê, vou ficar calada. Quem lembra da boate Diesel, lembra da boate Diesel. Disse... que lá foi o lugar que ele beijou a mulher mais bonita da vida dele. É só isso. O contexto vocês não vão saber.

Em tom pejorativo. Após a afirmação, espectadores da live e internautas afirmaram que Marília Mendonça é transfóbica, e que a afirmação teve conotação preconceituosa.

Após o Dia dos Pais, na manhã desta segunda (10), a cantora usou seu twitter para pedir desculpas e explicou que não vai se justificar. Apenas aprender com os seus erros.

pessoal, aceito que fui errada e que preciso melhorar. mil perdões. de todo o coração. aprenderei com meus erros. não me justificarei. — feliz&chateada (@MariliaMReal) August 10, 2020

Agora, para quem é fã da cantora e de suas músicas e composições, o que resta é torcer para esta maré de transfobia passar e ela não ser ~cancelada~ na internet, como aconteceu com outros famosos que passaram pelo mesmo após comentários infelizes que passam despercebido.