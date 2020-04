CLÁSSICO DO CINEMA 'Meninas Malvadas': Teríamos uma nova Regina George em 2020? Rachel McAdams afirmou ao vivo que seria legal interpretar a personagem de novo

20 ABR 2020 - 18h:08 Por Redação

No último final de semana, Rachel McAdams participou da live “Heroes of Health: COVID-19” para agradecer os profissionais da saúde por estarem se arriscando no combate à pandemia. Na ocasião, ela foi questionada se tinha vontade de reprisar a personagem Regina George. “Seria legal interpretá-la de novo e ver onde a vida a levou”, respondeu a artista.

Essa não é a primeira vez que ela comenta o assunto. Em 2016, por exemplo, a atriz disse que uma sessão de fotos que teve com as colegas de elenco não tinha sido o suficiente para relembrar os velhos tempos. “Regina poderia ser mãe de alguns bebês que estão planejando sua morte desde o útero”, brincou ao imaginar uma continuação.

McAdams se junta, então, a Lindsay Lohan no time de atrizes que gostariam de uma continuação de “Meninas Malvadas” (2004). Em abril, a Lindsay disse o seguinte no “Lights Out With David Spade“: “Eu queria um comeback com os mesmo atores, com Tina Fey e toda a equipe. Mas está tudo nas mãos deles”.

Vale lembrar que existe um filme chamado “Meninas Malvadas 2”. Em seu time de atores, no entanto, há apenas um que participou do projeto original: Tim Meadows, interpretando o diretor Duvall. Já assistiu?