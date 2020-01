TVC - HD E TV CULTURA Moro volta ao 'Roda Viva', agora com Vera Magalhães Programa de entrevista mais tradicional do Brasil vai ao ar na segunda, dia 20, às 10 da noite

15 JAN 2020 - 16h:44 Por Valdecir Cremon

Na próxima segunda-feira (20), a jornalista Vera Magalhães assume o posto de apresentadora do mais tradicional programa de entrevistas do Brasil, o Roda Viva, da TV Cultura e da TVC HD – Canal 13.1.

Na primeira edição sob o seu comando, a jornalista recebe o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. Além disso, para entrar nessa nova fase, o programa também ganha uma reformulação de cenário.

"Meu objetivo é diversificar ao máximo o perfil dos entrevistados. Na política, abarcar todas as correntes, da esquerda à direita, e, fora dela, trazer para o centro da roda as principais discussões culturais, comportamentais, científicas, jurídicas, econômicas e sociais. Será um grande desafio mesclar nomes consagrados com aqueles que ainda estão fora do radar do grande público, mas têm o que dizer e serão referências em suas áreas num futuro próximo. Acho que o programa tem essa vocação também para antecipar discussões e tendências", afirma Vera.

O Roda Viva será transmitido ao vivo, a partir das 22h, com participação do cartunista Paulo Caruso. A bancada de entrevistadores será formada por Alan Gripp, diretor de redação de O Globo; Andreza Matais, diretora da sucursal de Brasília, de O Estado de S.Paulo; Leandro Colon, diretor da Sucursal de Brasília, da Folha de S.Paulo; Malu Gaspar, repórter especial da revista Piauí; e Felipe Moura Brasil; diretor de Jornalismo da Rádio Jovem Pan.

A entrevista também poderá ser acompanhada no site da emissora, no Twitter, no Facebook, no YouTube e no aplicativo Cultura Digital.