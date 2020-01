CANAL 1 Mudanças nos domingos da Record A direção da Record definiu quais serão as mudanças na programação de domingo

28 JAN 2020 - 07h:28 Por Flávio Ricco

Mudanças nos domingos da Record são vistas como novo tiro no escuro

Na semana passada, a direção da Record definiu quais serão as mudanças na programação de domingo, a partir da estreia da Sabrina Sato, no dia 8 de março.

Mudanças que não significam novidades. “Hoje em Dia”, “Hora do Faro” e “The Four”, da Xuxa, já são velhos conhecidos do telespectador.

Resta saber agora, de acordo com esta outra disposição, quais resultados irão apresentar. Ou se esta nova grade poderá alterar em alguma coisa a situação atual. Para se ter uma ideia, no último domingo, o SBT ficou em segundo lugar o dia inteirinho e só perdeu para a série “CSI”, mas já aos 30 minutos de segunda-feira. Um diretor da Record, experiente, ao tomar conhecimento das novidades que serão colocadas em prática, reagiu:

“É tudo tão errado, que é capaz de dar certo”.

E mais, tem todo jeitão de “última cartada”. Ou de novo tiro no escuro.

TV Tudo

Próxima das seis

Mariana Ximenes será Luísa, a Condessa de Barral, em “Nos Tempos do Imperador”, a próxima novela das seis na Globo, com estreia em março.

É descrita como uma mulher moderna, educada na Europa e que domina diversos assuntos. Será preceptora das princesas Leopoldina (Melissa Nóbrega/ Bruna Griphão) e Isabel (Any Maia/ Giulia Gayoso), filhas do imperador Dom Pedro II (Selton Mello) e da imperatriz Thereza Cristina (Leticia Sabatella).

Resultado

Todos, na Globo, sabiam que os resultados da reprise de “Avenida Brasil” seriam muito bons. Não tinha como não serem. Poucos, no entanto, imaginavam que a sua média de audiência poderia bater na casa dos 20 pontos.

E assim vai

Até segunda ordem, transmissão dos campeonatos regionais, paulista, carioca e companhia bela na Globo, por enquanto, só aos domingos. Às quartas-feiras, programação normal ou filme depois da novela. Nesta, “Um Espião e Meio”.

Espaço adquirido

Caroline Nogueira, contratada na semana passada, será a apresentadora do noticiário da tarde na CNN Brasil. Na Band, ela funcionava sempre como “curinga”, quebrando galho em todos os horários.

Ainda não

Ontem, segunda, conforme o estabelecido, foram retomadas as gravações de “As Aventuras de Poliana” no SBT. Mas ainda são cenas da primeira temporada, com direção do Reynaldo Boury. Ricardo Mantoanelli só deverá assumir dentro de duas ou três semanas.

Marcação em cima

É bem insistente a cobrança de alguns jornalistas esportivos, exigindo melhor rendimento em campo do jogador Alexandre Pato. Perfeitamente justo se ele fosse escalado para jogar, o que não vem acontecendo. Ou não entrasse só faltando cinco minutos.

Ajustes

Os últimos dias nos bastidores de “Gênesis”, nova novela bíblica da Record, foram tão agitados que acabaram provocando alterações na ordem dos trabalhos.

Assim, muita gente que já deveria ter começado a gravar, vai precisar aguardar mais um pouco na fila.

Em pleno voo

Dentro da Globo, o “Se Joga” é uma preocupação, sem ainda ou muito longe de apresentar os resultados que dele se esperava.

Porém, desistir dele é uma hipótese que não passa na cabeça de ninguém. Correções e experiências continuarão sendo feitas, daí as possibilidades de passar a contar com Dani Calabresa e outras estrelas da casa.

Reforço

Celso Tavares, que até ontem dirigiu a Olga Bongiovanni, continua na Rede TV!. A partir de agora ele passa a colaborar com a equipe do Guilherme Latorre, na direção-geral do programa do Sikêra Jr.

Cinema

Depois de vários trabalhos no circuito Globo-Record, Alice Assef, atualmente morando nos Estados Unidos, foi escalada para a sua primeira protagonista no filme “Last Bite”. A trama é sobre a nova febre mundial da comilança/da comida on-line (também conhecido como “Mukbang”).

Alice faz uma mãe, forçada a comer sem parar quando sua filha de oito anos é sequestrada. Com assinatura da diretora Dawn Fields, chega aos cinemas em abril.

Foto: Zé Paulo Cardeal

Bate – Rebate

A Netflix estreia nesta quarta-feira a série “Onisciente”, reunindo Marcello Airoldi, Sandra Corveloni, Carla Salle, Jonathan Haagensen, entre outros...

... O drama: em uma cidade, os cidadãos vivem a todo o momento monitorados por drones...

... Já no teatro, Airoldi chega ao Vivo, em São Paulo, a partir de março com o espetáculo “Caros Ouvintes”.

O pessoal da CNN Brasil já foi avisado que as gravações de pilotos irão continuar nos dias de Carnaval...

... Não haverá folga para nenhum dos setores.

Camila Bonfim, sempre presente no jornalismo da Globo, com a mesma competência, está ancorando noticiário da GloboNews.

Carlos Lombardi dará curso de roteiro na Casa Aguinaldo Silva de Artes-SP, de 11 de março a 29 de abril.

Marcelo Tas entrevista Maisa Silva no “Provocações” desta terça-feira, às 22h15, na Cultura.

A Missa de 7º dia do Sérgio Noronha será celebrada nesta quinta-feira, às 19h30, pelo padre Jorjão, na Igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema.

Leo Von, filho do Ronnie Von, em show no Burlesque Paris 6-SP, dia 12, vai apresentar seus novos trabalhos, gravados na Midas Music, gravadora do Rick Bonadio...

... Aliás, entrevistas com ele, Leo, e Sérgio Mamberti serão gravadas pela Mariana Godoy para o seu programa da Rede TV!.

Cest fini

Com transmissão da TNT, as partidas das oitavas da Liga dos Campeões começarão em 18 de fevereiro.

O PSG de Neymar encara o Borussia Dortmund, na Alemanha.