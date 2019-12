MUNDO FITNESS Musa revela segredo para um ano novo de muita fartura Paula Regina Antunes teve um ano para lá de especial e quer mais em 2020

31 DEZ 2019 - 11h:36 Por Redação

Advogada, docente universitária, acadêmica de Educação Física e Musa do São Paulo, Paula Regina Antunes teve um ano para lá de especial, apesar de ter tido muito trabalho. Ela estreou no fisiculturismo conquistando trofeus e medalhas por onde passou para competir.

“Que ano incrível, desafiador e surpreendente! Eu sinto a chegada de 2020 como se fosse um videogame, daqueles jogos em que eu matei o monstro e vou passar de fase, é isso. Com todos os desafios e obstáculos, 2019 veio mostrar o quanto eu posso! Sou só gratidão, pelos trofeus, os campeonatos que conquistei e a harmonia dentro da minha casa” agradece a Musa do São Paulo.

Com tantas coisas novas em 2019, Paula admite ter uma fé inabalável e não cria expectativas para o futuro.

“Esse ano veio para me mostrar o quanto eu sou forte psicologicamente. Não sou daquelas pessoas que criam expectativas para o ano seguinte, que sonham, que pulam onda, usam calcinhas de cor. Eu sou pé no chão. O que Deus mandar pra mim eu já estou agradecendo. O segredo é esse, é entregar tudo para o alto, aí sim, vem fartura, amor, paz alegrias e conquistas. Mas tenho um recado pra quem não me ‘engoliu’ em 2019: Ano que vem tem mais. Ninguém me segura”, disse ela aos risos.