CONCORRÊNCIA Na contramão, ESPN e Fox Sports continuam confinados Enquanto canais voltam às atividades, ESPN e FX Sports seguem suspensos

12 AGO 2020 - 15h:24 Por Flávio Ricco/José Carlos Nery

Assim como em outros lugares, por aqui também o futebol voltou, com as decisões de alguns estaduais e o início do campeonato brasileiro.

Os programas esportivos, que durante meses encontraram sérias dificuldades para continuar no ar e despertar algum interesse, têm novamente a oportunidade de trabalhar com material mais farto para análise e informação.

Verifica-se, no entanto, que isto ainda vem acontecendo de diferentes maneiras.

Quase normais, Globo e SporTV, em todas as transmissões, obedecem as mesmas determinações, com narradores e comentaristas no estúdio, um ou dois repórteres no estádio.

O Esporte Interativo também teve, na semana passada, o retorno dos seus narradores e comentaristas ao estúdio e repórter no gramado para o campeonato brasileiro.

As exceções são os canais ESPN e Fox Sports, sem sinal de nenhum movimento. Tudo ainda em home office. Não há qualquer previsão de retorno antes dos próximos 45 dias.

Cada um é cada um.

TV Tudo

Só no Fox

Já existe a decisão de que os jogos da Libertadores, em se tratando dos canais Disney, serão exibidos apenas no Fox Sports.

Ao contrário de outros eventos internacionais, a ESPN não fará transmissões desta competição, que recomeça no dia 15 de setembro. A informação é da própria Disney.

Tempo ao tempo

O assunto é tão delicado que muitos daqueles, diretamente envolvidos, preferem nem comentar.

Mas há também quem acredite e até já aposte numa virada de jogo: que mediante novo acordo, a Globo irá, sim, transmitir a próxima Libertadores. Que a própria Conmebol tem interesse em normalizar tudo.

Dois pontos

Sobre o próximo “The Voice Brasil”, as gravações da nova temporada começam no próximo dia 31. Neste ano, além dos episódios regulares e a final em 17 de dezembro, ainda será exibido um especial, dia 24, com o vencedor se apresentando ao lado dos técnicos.

E uma outra novidade: assim como o “BBB”, também haverá reexibição no Multishow.

Diva

Claudia Alencar é uma grande dama em “30 Anos Blues”, segundo filme dos cineastas paulistas Andradina Azevedo e Dida Andrade.

Vencedor do Kikito Especial do Júri, no último Festival de Gramado, terá pré-estreia digital de 20 a 23 deste mês no Belas Artes À La Carte.

Pai online

Érico Brás, no sábado passado, estreou o quadro “Pai online” no “É de Casa”, criado e roteirizado com sua mulher, Kenia Maria, para exibição em todo esse mês.

Depois da Fernanda Gentil, foi a vez dele entrar no programa.

Emmy

A Sato Company, do empresário Nelson Sato, será a anfitriã da semifinal da 48ª edição do prêmio Emmy Internacional na categoria Telenovelas.

O evento, em ambiente virtual, acontece nesta quarta-feira e é composto de um júri formado por executivos, produtores, diretores e atores, que reservaram o dia para avaliar os conteúdos que passarão para fase final. Os vencedores serão conhecidos em 23 de novembro.

Jovem Pan contrata Narlock

Ontem, depois de se acertar com Leo Dias, a Jovem Pan também definiu a contratação do jornalista Leandro Narlock, com passagens em Veja e outras revistas da Abril, recentemente demitido da CNN Brasil por comentários homofóbicos.

A ideia, com ele e outros jornalistas, é lançar algo na linha do Manhattan Connection.

Rachel visita

A propósito de Jovem Pan, ontem, pela manhã, Rachel Sheherazade foi recebida pelo Tutinha.

Desde que a jornalista passou por lá e saiu pela porta da frente, os dois possuem uma relação muito boa. Pode ter uma volta.

Imigração

Liderada pelo ex-Globo e Rede TV!, jornalista Aroldo Machado, a Visão TV, em plataforma online, leva para sua grade de quinta-feira, às 19h, o programa “Visão Legal”.

Comandado por Eliseu Caetano e a advogada Hannah Krispin, discute temas ligados à imigração nos e para os Estados Unidos.

Gravando

Juliana Paiva registrou em rede social sua volta aos Estúdios Globo para retomar as gravações de “Salve-se Quem Puder”.

Ela será uma das mais exigidas nesta segunda e última temporada da novela das sete, que terá 53 capítulos.



Bate – Rebate

As atenções da produção de “A Fazenda” agora estão voltadas para o confinamento dos participantes...

... Todos serão submetidos a testes de saúde, antes de seguirem para o hotel no outro fim de semana...

... O mesmo procedimento será repetido durante a estadia e antes do início do programa.

O SBT já definiu que em setembro nada muda para “A Praça é Nossa”...

... Serão exibidas reprises, com Carlos Alberto de Nóbrega fazendo as “cabeças” do programa diretamente da sua casa...

... No entanto, há quem garanta que a possibilidade de Silvio Santos, Raul Gil, Carlos Alberto e todo pessoal da “Praça” voltarem a gravar este ano é próxima de zero.

Luiza Trajano foi entrevistada por Joseval Peixoto e o programa, a partir desta quarta, 20h, será disponibilizado no YouTube...

... A direção do “Vamos Falar de Brasil” é de Hélio Sileman...

... Em diversos momentos da conversa, Luiza pediu a mobilização dos empresários do Brasil para superar a crise do novo coronavírus.

C´est fini

Apesar de ter passado meses trabalhando em protocolos de saúde, preparado equipes em videoconferências e elaborado todo um plano de trabalho para seus profissionais, a direção da Globo não esconde a preocupação com o reinicio de gravações.

Na segunda e boa parte de terça, tudo funcionou como planejado. Esta primeira semana será um termômetro importante.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!