Na inauguração da TV Manchete, astróloga tentou evitar algo

7 MAR 2020 - 08h:00 Por Flávio Ricco

Porque hoje é sábado, até cabe uma historinha bem contada. Se é verdadeira ou não, impossível saber, mas diz a lenda que no exato dia da inauguração da TV Manchete, 5 de junho de 1983, afobada, uma funcionária de Adolpho Bloch tentou de todas as maneiras convencê-lo a adiar o discurso de lançamento.

E o seu Adolpho, também muito nervoso, de tanto que ela insistia, resolveu perguntar:

- Mas por que eu devo atrasar o meu pronunciamento?

Ela, que dizia ser estudiosa em astrologia, respondeu com segurança:

- É que agora Mercúrio está em posição ruim. Mas vai ficar muito bom em 2 horas. O senhor tem que esperar. É só mais um pouquinho.

Evidente que o seu Adolpho resolveu não dar ouvidos e foi para o estúdio.

Tudo pronto. Veio o aviso: No Ar. E o microfone não funcionou.

Vai saber. Yo no creo en brujas pero...

TV Tudo

Impasse

Na Band, ainda não há uma decisão sobre a novela que irá substituir “Ouro Verde”, atualmente em cartaz. Segundo se informa, há uma divergência muito séria entre as partes diretamente envolvidas. São vários diretores querendo dar palpite e influir na decisão. Está difícil.

Conflito

A Band, ou alguém com devida autoridade lá dentro, deveria iniciar um trabalho no sentido de botar definitivamente ordem na casa. São muitos os caciques batendo cabeça o tempo todo.

Charlatanismo

Nesses últimos dias foi noticiado que o Ministério Público do Rio Grande do Sul pretende enquadrar uma igreja evangélica que prometeu imunização contra o coronavírus. Perfeito. Que isto se repita com inúmeras outras. As promessas de milagres e a irresponsabilidade são espalhadas a todo instante, em vários canais de televisão.

Primeiro programa

“Que História é Essa, Porchat?”, com Fábio Porchat, volta a ser apresentado a partir da próxima terça-feira no GNT. Participações de Angélica, Nanny People e Jonathan Azevedo.

Momento

“Amor de Mãe”, desde o seu início, tem apresentado momentos muito bons, mas o encontro das personagens da Regina Casé e Malu Galli, Lurdes e Lídia, iniciado recentemente, já se coloca entre os principais. E o bom da história é que a ligação entre as duas irá se intensificar nos próximos capítulos.

Só ela

João Emanuel Carneiro já tem uma lista de atores com os quais pretende trabalhar em sua próxima novela. Nomes pensados para os personagens que vem desenvolvendo. A Globo, no entanto, só confirma Letícia Colin até agora.

Por enquanto

Ainda em relação a este próximo trabalho de João Emanuel Carneiro, só agora ele irá entregar os primeiros capítulos. E, a partir deles, se iniciará a escalação. Ao contrário de outros tempos, onde a escolha dos nomes se limitava só ao autor e diretor, hoje também há um envolvimento direto da cúpula da dramaturgia.

Destino

No fim, o início de atividades da CNN Brasil vai cair no mesmo dia (15) da manifestação pró-Bolsonaro. Sem querer misturar uma coisa à outra, mas ambas na avenida Paulista. Tudo junto e misturado.

Jornalismo

A partir deste mês, estudantes de jornalismo de diversas faculdades poderão participar do “Jornal da Record News”, comandado por Heródoto Barbeiro. Sempre às quartas-feiras, a ideia é que aproximadamente 15 alunos fiquem durante o telejornal no estúdio e interajam com o apresentador e convidados do dia do telejornal.

Inédito

Assim como os demais, o “The Noite”, do Danilo Gentili, também volta, inédito, a partir da próxima segunda-feira. Carlos Nascimento será o entrevistado.

Bate – Rebate

Os personagens de “As Aventuras de Poliana”, escolhidos para seguir na nova temporada da novela, já estão passando por necessárias transformações...

... Um dos casos que mais vai chamar atenção é o da protagonista Sophia Valverde. Impressionante o trabalho realizado...

... Agora, com 15 anos, Poliana vai ficar mais mocinha.

A partir deste sábado, 14h30, o GloboNews vai exibir a série “Amazonidas”...

... O repórter Victor Ferreira, durante 32 dias, percorreu dezenas de cidades...

... E mergulhou na história de pessoas que vivem nas ruas e nos rios, nas estradas de terra batida e no entorno da maior floresta tropical do mundo.

Exibição do “Jogo Aberto”, também aos sábados, continua em estudos na Band...

... Um dos motivos que tem levado a isso é a força comercial que o programa tem...

... De qualquer forma ainda falta bater o martelo.

No entanto, como contraponto, data hoje, é praticamente zero a chance da Band transmitir o campeonato francês...

... De acordo com alguns dos setores de lá ninguém acredita mais em uma nova reviravolta no caso.

C´est fini

Depois de emocionar o mundo no último domingo, Drauzio Varella prepara nova série para o “Fantástico”. Temas de agora, ansiedade e estresse. Produção avançada.