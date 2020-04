CINEMA Netflix lança trailer de 'Ricos de Amor', filme nacional O filme acompanha o relacionamento de um playboy com uma estudante

8 ABR 2020 - 11h:58 Por Redação

“Ricos de Amor”, a nova comédia romântica da Netflix, ganhou seu primeiro trailer nesta quarta-feira (8).

As imagens mostram que o filme acompanha o relacionamento de um playboy com uma estudante que luta pela própria independência. Pela prévia, é possível saber que o protagonista mente sobre suas origens para conquistar a garota e acaba se atrapalhando com a própria farsa.

Dá uma espiada no que vem por aí: