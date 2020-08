NEYMAR JR #NeyDay e #Neysexual: O que significam as hashtags? Fãs criam campanha de apoio ao moicano do início da carreira de Neymar Jr.

12 AGO 2020 - 14h:27 Por Beatriz Rodas

Tudo começou há alguns dias, quando fãs mais próximos do futebol e, principalmente, do jogador, deram início a uma campanha para que Neymar Jr. fizesse novamente um moicano em seu cabelo, como era no início de sua carreira.

Como diz o ditado popular: "Seu pedido é uma ordem", o pedido dos fãs foram atendidos, e o jogador já está de volta com o moicano para o jogo de hoje, quarta-feira (12), de Atalanta x Paris Saint-Germain em Lisboa, Portugal.



#NEYSEXUAL

Como em toda campanha no mundo virtual pró-famoso, sempre tem um lado a favor e o outro contra. A internet, sem sombra de dúvidas, não acreditou que existiam tantos fãs de Neymar espalhados mundo afora - como os que estão trocando a foto do perfil no twitter por uma do jogador.

Todo este apoio pró-Neymar acabou fundando a hashtag #neysexual, como uma nova opção sexual. Nem hétero, nem gay: fã de Neymar, neysexual. Óbvio que é ~meme~, mas está nos trending topics do twitter, e não poderíamos deixar de lado.

Quem perdoa é Deus! Porque a internet lembra de cada detalhe. As piadas são infinitas. Inclusive, dependendo do momento em que você ler a presente matéria pode ser que ela já esteja desatualizada.

Mas além das edições com a foto do menino Ney usando camisetas de outros times - palmeirenses, são-paulinos, corinthianos, todos adaptaram para usar como foto de perfil - a ex, Bruna Marquezine, não escapou.

Em poucas horas de #neyday olha o que fizeram com o perfil da atriz:



#NEYDAY

Neymar joga hoje (12) contra o Atalanta em Lisboa, Portugal, e junto a toda esta movimentação nas redes sociais, o dia acabou voltado ao jogador. Taí a explicação para a hashtag #neyday. Se vai ficar marcada para sempre no calendário como o "Dia do Neymar" oficialmente?! Não sabemos...

Vai que ele cai e acaba fraturado novamente, né?! Sem pessimismo, mas sem falsas esperanças também.

OUTRO LADO

Franceses e torcedores do PSG finalmente tiveram seus frios corações europeus conquistados pelo jogador brasileiro depois de toda esta movimentação. Segundo o portal Uol Esporte, há cerca de um ano a relação entre o jogador e os franceses parecia um ruidoso divórcio. Neymar viu a torcida do PSG exibir cartazes com xingamentos e o vaiar durante todo um jogo". Parece que o jogo virou, não é mesmo? <3