NOVIDADE Nova séria da Netflix ter como protagonista Pharrell William “Voices of Fire” mostrará Pharrell Williams criando um coral gospel

6 JUL 2020 - 16h:01 Por Redação

A Netflix anunciou, no domingo (5), uma nova série. O reality-show e talk-show, “Voices of Fire”, que irá acompanhar o músico Pharrell Williams na criação de um coral gospel.

A missão do artista é ir até sua cidade natal em Virginia Beach, e reunir talentos para formar o coral. Para essa aventura, Pharrel terá ajuda do tio de Williams, o bispo Ezekiel Williams, e uma equipe de líderes influentes da comunidade cristã local.

“Voices of Fire” ainda não tem data de estreia confirmada, mas já aparece como produção da lista da Netflix. (Com informações do PAPEL POP)