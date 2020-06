LANÇAMENTO DISNEY Nova série da franquia de Muppets ganha trailer com convidados especiais "Muppets Now" trará a turma de volta à cena com muitas participações especiais

25 JUN 2020 - 08h:37 Por Beatriz Rodas

Há algum tempo, a Disney anunciou uma nova série da franquia “Muppets“. Com exibição exclusiva no Disney+, “Muppets Now” trará a turma de volta à cena com muitas participações especiais e toda aquela loucura de sempre.

O seriado é um pouco diferente das aventuras anteriores de Caco e Miss Piggy, já que este projeto não tem roteiro. No primeiro trailer divulgado nesta quarta-feira (24), podemos ver RuPaul, Seth Rogen, Linda Cardellini e mais.

Enquanto Caco, o Sapo quer nos contar as novidades do programa, Joe do Jurídico tenta impedir que ele revele coisas demais. Olha só:

Com informações de Disney.