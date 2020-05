THE EDDY Nova série da Netflix tem música exclusiva de Jorja Smith Cantora lança a música "Kiss Me In The Morning" para a série The Eddy

2 MAI 2020 - 19h:27 Por Beatriz Rodas

Jorja Smith lança música para a nova série da Netflix, The Eddy - Reprodução Sabia dessa? A Jorja Smith lançou uma música chamada “Kiss Me in the Morning” para uma nova série da Netflix, que se chama “The Eddy“. Como um bônus, a faixa já chegou acompanhada de um lyric video. Vem ver! Who's Jorja Jorja Alice Smith, conhecida como Jorja Smith, é uma cantora e compositora britânica de Walsall. Smith lançou vários singles desde janeiro de 2016 e colaborou com outros artistas, incluindo Drake, Kali Uchis e Stormzy. Entre seus maiores sucessos, estão Be Honest e The One. Com estreia marcada para o dia 8 de maio, o seriado acompanha um músico de Nova Iorque que um dia já foi famoso. Atualmente, o personagem comanda um pequeno clube de jazz em Paris. Contudo, as dificuldades são muitas e ele luta para não fechar as portas. Entre os atores envolvidos no projeto, estão André Holland, Joanna Kulig, Amandla Stenberg, Leila Bekhti e Tahar Rahim. Todos eles são dirigidos por Damien Chazelle, aclamado diretor de “La La Land: Cantando Estações” e “Whiplash” Confira o trailer:

