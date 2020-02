CANAL 1 Novidades do “BBB20” visam surpreender o telespectador A dinâmica do programa, pelo menos neste início, parece bem diferente de outras

3 FEV 2020 - 07h:59 Por Flávio Ricco

Pelo próprio histórico, o sucesso de todo reality show depende fundamentalmente de uma seleção calculada dos participantes. Eles que fazem o jogo acontecer.

No “Big Brother” nunca foi diferente. Mesmo apresentando um barulho interessante, em algumas ocasiões as pessoas escolhidas para o confinamento deixaram bem a desejar.

No “BBB20”, em cartaz, além dos anônimos de sempre, a produção também teve o cuidado de convidar pessoas conhecidas do público, casos de Manu Gavassi, Babu Santana, a blogueira Bianca Andrade e Mari Gonzalez, ex-“Pânico”.

Evidente que isso pode ajudar, mas o que até agora se mostra como mais interessante é o desejo da produção em surpreender o público e os próprios participantes com novas mecânicas no jogo.

O “bate-volta”, na montagem do último paredão, por exemplo, foi só uma delas. Outra, a divertida presença do Rafael Portugal. Enfim, iniciativas que estão sendo tomadas com o claro objetivo de não deixar ninguém na zona de conforto, fugir do jogo ou fingir de morto.

A dinâmica do programa, pelo menos neste início, parece bem diferente de outras ocasiões.

TV Tudo

Olha que louco

Quando na televisão você imagina que já viu de tudo e não tem mais nada para acontecer, acaba descobrindo mais uma. A Band consegue concorrer com ela mesma em São Paulo. Entendeu? Vamos explicar.

É o seguinte:

Na faixa da manhã, das 7h às 9h, local, vai ao ar o “Bora São Paulo”, apresentação de Joel Datena.

Ao mesmo tempo, para todo o Brasil, é produzido o “Direto da Redação”, que acaba entrando em vários pontos da região metropolitana, de acordo com inúmeros telespectadores.

Uma proeza

A Band, todos os dias, para um determinado público, acaba disponibilizando dois sinais.

Concorre com ela mesma, numa faixa de horário que o número de ligados é geralmente muito baixo, raramente acima de 28%. Evidente que um em prejuízo do outro.

Nada ainda

Pessoal do “Hoje em Dia” ainda não foi chamado para uma conversa na Record, para ser informado sobre a exibição do programa também aos domingos.

Na verdade não existe até agora uma definição de como isso irá funcionar.

Certo é...

Que os novos cenários do “Hoje em Dia” já estão em um estágio bem avançado de construção. E serão bem maiores que os atuais.

Há muito tempo é reclamada essa troca.

Finalização

Sobre o estúdio-redação que a TV Cultura está construindo, os trabalhos foram bem acelerados nos últimos dias. Se tudo correr como se espera, a entrega poderá ocorrer ainda no decorrer desta semana, para a instalação do novo mobiliário.

Aposta

Como antecipado neste espaço, o formato “Game of Games”, ainda sem título por aqui, será uma das principais atrações do programa “Hora do Faro”, na Record, nesta temporada de 2020.

Na televisão americana é um sucesso com a Ellen DeGeneres.

Formato

“Game of Games” reúne jogos, desafios e grande distribuição de prêmios, com versões em Portugal, Alemanha, Espanha e Hungria.

A edição brasileira, apresentada por Rodrigo Faro, será uma coprodução de Record - Grupo Turner. Gravações em Buenos Aires, no complexo de produção da Telefe e exibição em segunda janela no TNT.

Produção

A Chango, a mesma do “Tá Pago”, do Leandro Hassum, ficará responsável por toda a sua produção. Serão 13 episódios na primeira temporada. Detalhe: simultaneamente, Colômbia e México também irão gravar edições do “Game of Games” nas mesmas instalações.

Erro grave

O uso de cenário virtual exige cuidados e é tudo que não está existindo no “Em Nome da Justiça”, que a Record estreou quinta-feira com Luiz Bacci.

O chão reflete o cenário, sem sombra no apresentador. Uma mágica. É como se ele não estivesse ali. Fosse um fantasma ou transparente.

Baile da Vogue

Para a transmissão do “Baile da Vogue”, dia 7, no Copacabana Palace, o GNT já tem equipe definida: Astrid Fontenelle, Caio Braz, Fernanda Paes Leme e Luana Xavier. A festa, pela primeira vez realizada no Rio, depois de 15 anos em São Paulo, contará com a presença de Ivete Sangalo. O tema é Jardim das Delícias.

Convite

Nívea Maria, após “A Dona do Pedaço”, está nos planos da Globo para viver um dos principais papéis de “Malhação: Transformação”, com estreia prevista para maio. Se tudo der certo, será a sua segunda “Malhação”. A primeira foi em “Conectados”, exibida em 1995.

Madrugada

As emissoras de TV, pagas e abertas, passaram a realizar investimentos importantes na madrugada no campo do jornalismo. E a CNN Brasil, evidentemente, não será exceção. O novo canal de notícias terá um nome de ponta nessa faixa, em vias de ser contratado.

Bate – Rebate

A jornalista Aline Diniz, recém-contratada da TNT, estará ao lado de Michel Arouca, na transmissão da 92ª edição do “Oscar”, dia 9, a partir das 20h30.

Ganha força na Record a opção por uma “solução caseira”, em relação aos novos apresentadores do “Power Couple” e “Canta Comigo”...

... Internamente, fala-se, existe pressa em resolver a questão...

... Para um deles, inclusive, já há quem aposte todas as fichas no nome da Xuxa. Será?

Em “Amor de Mãe”, os personagens de Murilo Benicio e Irandhir Santos se tornam inimigos de infância...

...Raul vai fazer campanha para tirar Álvaro da presidência da PWA.

Com as gravações de “Amor sem Igual” muito adiantadas, a Record não tem muito que fazer para corrigir rumos...

...O objetivo com essa produção era ocupar a vice-liderança isolada...

...Porém, apesar da pouca diferença, segue atrás do SBT.

Já gravada, a série “As Five”, derivada de “Malhação: Viva a Diferença”, estreia na Globoplay no segundo semestre.

...E não há planos de segunda temporada para esse trabalho.

C´est fini

Nesta segunda-feira, às 15h30, o programa “Santa Receita” volta com edições inéditas na TV Aparecida. Após um período de férias, Claudete Troiano retoma seu trabalho no comando da atração, ao vivo.